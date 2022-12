Sánchez, tajante: "El 'procés' acabó"

El presidente rechaza la posibilidad de que en el futuro se celebre un referéndum de autodeterminación en Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que no habrá nunca un referéndum de autodeterminación en Cataluña y ha afirmado rotundo tras defender su política de convivencia: "El 'procés' acabó". Sánchez ha hecho esta afirmación en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas al término del Consejo Europeo y tras las polémicas por la propuesta de ERC de insistir en un referéndum de autodeterminación y por la reforma del delito de malversación.

Ante las críticas a esta reforma del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el jefe del Ejecutivo ha dicho que no las comparte porque si se echa la mirada atrás, la última década ha sido una pérdida de tiempo para Cataluña y para España en todo lo que tiene que ver con el modelo territorial. Ha añadido que se rompieron los puentes y se acabó con el diálogo, se propició la confrontación y la judicialización y más tarde llegó la vía unilateral y la quiebra del orden constitucional y de la legalidad democrática.

Todo ello ha considerado que fue un fracaso, y por ello, ha pedido ser conscientes de lo que más le conviene a España. "Y lo que más le conviene a España y Cataluña es la convivencia", ha apostillado.

Sánchez ha llamado la atención sobre el hecho de que había tres elementos que formaban parte del 'procés' y que ya están acabados: la unidad del independentismo ("hoy -ha precisado- está roto"), la vía unilateral ("hoy no se plantea", ha dicho) y el incumplimiento de la Constitución por los independentistas. "Y hoy la ley y la Constitución se cumplen en todos los territorios, y precisamente es quien dice defender la Constitución quien la incumple, el PP, bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional", ha subrayado.

Tras esa reflexión y aunque ha asumido que aún queda trabajo por hacer, es cuando ha afirmado: "el 'procés' acabó y hoy en Cataluña prima la convivencia y, sobre todo, se cumple con la Constitución". "En Cataluña no va a haber ninguna consulta de autodeterminación. No solo porque no cabe en la Constitución, que ya con eso sería suficiente, sino porque además hemos de contribuir con soluciones que superen la fractura", ha añadido ante la pregunta de si podía garantizar que nunca habría una consulta de ese tipo. Por todo ello cree que se está en un momento de cierre de una etapa y de inicio de una nueva en la que tiene que primar la convivencia y superar el "trauma" del `procés´.

Sánchez ha recordado que cuando el Gobierno concedió el indulto a los líderes independentistas dijo que no lo hacia por ellos, sino por los catalanes y por su convivencia y la de todos los españoles. De la misma forma ha recalcado que la reforma de la sedición no la hace por los independentistas sino porque cree en la concordia entre catalanes. "Si apuesto por la concordia y la convivencia entre catalanes, ¿cómo voy a apostar por un referéndum de autodeterminación?", ha agregado para insistir después en que reconoce que sus decisiones son "arriesgadas". "Pero la lección que hay que extraer -ha explicado- es que no hacer nada no es una solución porque eso nos llevó al año 2017".

Sánchez ha vuelto a justificar la reforma de la malversación para recuperar la tradición que existía antes de la reforma del Gobierno del PP de 2015 y para aportar claridad y proporcionalidad. "No despenaliza ningún tipo de malversación. Al contrario, lo que hace es contemplar distintos tipos de malversación posibles y endurecemos la persecución de cargos públicos corruptos, por lo que España se homologa a países avanzados en esta materia", ha añadido.