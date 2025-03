Directo | El PP adelanta su campaña en Andalucía: la herencia de Montero, los ERE y el agravio centran el tiro

Hace ya seis años que el PP demostró que "Andalucía no era ni es la reserva espiritual del socialismo". Lo recordó Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso, en una soleada mañana en la que se intuye el mes más importante en Sevilla, el de abril. La Interparlamentaria del PP reúne en un hotel de la capital hispalense a más de 700 cargos del partido. Casi todos menos los presidentes autonómicos, una decisión adoptada para evitar el escollo de Carlos Mazón, que es el elefante en la habitación de esta reunión de altos vuelos venida a menos, y que deja además a Juanma Moreno como anfitrión y con todos los focos del baronío popular. Por aquí huele a azahar y a urnas, aunque quede aún un año.

A Gamarra ya la paseó el día antes Elías Bendodo, ex mano derecha de Moreno y actual vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, por los clásicos sevillanos. Se tomó una anchoa en el Trifón, cató las tapas de Casa Moreno y saludó al dueño de La Fresquita. La ruta se la hizo un malagueño pero acertó en los templos de la tapa sevillana. Otro grupo cenó en Río Grande, a orillas del Guadalquivir, y se atrevió con el flamenquito en Lo Nuestro de la calle Betis, con otra anfitriona sevillana, la diputada Sol Cruz.

Ganas de jarana política

Así que todos llegaron el sábado flamencos y con ganas de jarana política. Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo no tenían pensado aparecer por el cónclave popular hasta bien entrada la jornada. El día antes se pasearon por Jerez con su alcaldesa, María José García Pelayo, y este sábado tenían pensado pasearse por el centro de Sevilla y tomarse una tapita ante las cámaras. Si alguien tiene dudas de que la campaña ya ha empezado en Andalucía, pasen y vean.

Ya es primavera en Sevilla y ya está de campaña el PP. Se notó claramente en los discursos de todos los intervinientes para arrancar la Interparlamentaria. En el discurso de los andaluces los misiles se dirigieron contra la vicepresidenta María Jesús Montero, jalearon el caso de los ERE y subrayaron el discurso del agravio de Pedro Sánchez contra Andalucía. Si quieren, ya tienen la campaña hecha, presumían los populares que disfrutan de la mayoría absoluta en el Sur de España. Las andaluzas abrirán de nuevo el ciclo electoral, junto a Castilla y León, con autonómicas previstas en 2026.

Dijo el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que el PSOE "lo único que gestiona es la agónica supervivencia de su presidente" Pedro Sánchez. Se notó además que le había molestado que viniera el presidente por Sevilla para apuntarse a una entrega de llaves de vivienda protegida y presumió de ciudad: "El mundo se divide en dos, quienes conocen Sevilla y quienes quieren conocer Sevilla”". La cantidad de maletas y turistas que entraban en el hotel entre cámaras y políticos del PP da buena cuenta de que la ciudad empieza su primavera y que el turismo batirá de nuevo récords.

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, fue directo a la yugular de la ministra de Hacienda y candidata socialista en Andalucía: "En Andalucía tenemos memoria y la vicepresidenta Montero tiene mochila, tiene un pasado, fue consejera de Hacienda y de Sanidad y dejó una huella profunda, un surco, un gran agujero de dinero público que todavía estamos intentando superar". No se sabe exactamente a qué agujero financiero se refería nio pudieron precisarlo después.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, fue el más prolijo. Recordó que la financiación autonómica está "lastrando" Andalucía "a razón de 1.500 millones de euros al año". Aseguró que Montero reclamaba como consejera andaluza de Hacienda lo que ahora, dijo, niega como ministra. "En lo que no duda en ningún momento es en negociar beneficios para Puigdemont y sus socios independentistas, una independencia fiscal que todos querríamos pero que solo le dará a una parte para mantenerse en la Moncloa”", señaló. Algo se llevó también el ministro de Agricultura, Luis Planas, también andaluz, al que acusó de haberse "cargado" la PAC por los andaluces y de no tener un plan ni una salida para los agricultores frente a la amenaza de aranceles de Trump.

La resurrección de los ERE

"La señora Montero es ruido y mentiras", enfatizó Repullo, dejando claro que la irrupción de la socialista como candidata y líder de la oposición ha acabado con la calma en la que vivía el PP en su mayoría absoluta.

La resurrección del caso ERE es ya un hecho. La pugna abierta entre la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Constitucional, que amparó y revisó a la baja las condenas de los dirigentes políticos implicados en el fraude de las ayudas sociolaborales, es un hecho. El paso de la Audiencia, siguiendo la estela del PP, personado en el caso, pidiendo que el Tribunal Superior de Justicia Europea intervenga y restaure las condenas, ha devuelto de nuevo los ERE a la primera línea de la agenda política andaluza. "Que no vengan ahora a blanquear, fueron condenados y serán condenados porque no vamos a parar, vamos a ir hasta el final, no vamos a permitir que el PSOE blanquee el mayor caso de corrupción", advirtió el número dos del PP andaluz.