Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Guerra en Oriente Próximo

Portugal anuncia que reconocerá el Estado de Palestina este domingo

Primer ministro de Portugal, Luís Montenegro

Primer ministro de Portugal, Luís Montenegro / Europa Press/Contacto/Henrique C

EFE

Lisboa

El Gobierno de Portugal, liderado por el primer ministro conservador Luís Montenegro, informó este viernes de que va a reconocer el Estado de Palestina el próximo domingo.

El Ministerio de Exteriores luso realizó el anuncio en un comunicado, en el que recalcó que el reconocimiento tendrá lugar un día antes de la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina en la ONU.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vanesa Lorenzo se sincera sobre su relación con Carles Puyol: 'No tenemos esa necesidad
  2. Ni rastas ni rapado: Así luce hoy Henrik Larsson, el delantero sueco del Barça de Rijkaard y Ronaldinho
  3. El impactante declive físico de Usain Bolt tras retirarse: 'Me quedo sin aliento cuando subo las escaleras
  4. La Seguridad Social revoluciona la jubilación: así cambiará el cálculo de tu pensión a partir de 2026
  5. Las redes estallan contra el cirujano Diego González Rivas tras confesar a quién votó en las últimas elecciones
  6. Ni Via Veneto ni Botafumeiro: este es el restaurante de Barcelona que ha cautivado a Fermín López
  7. Quién es Ada Lluch, la 'influencer' catalana afín a la extrema derecha que se fotografía con Donald Trump: 'Por favor hombres, protegednos
  8. Ester Expósito y Mirela Balić se sinceran en 'La Revuelta' y exponen su vida sexual en el último mes: 'Madre mía, las matemáticas

Portugal anuncia que reconocerá el Estado de Palestina este domingo

Portugal anuncia que reconocerá el Estado de Palestina este domingo

El jefe de la Armada a Vox: "No estamos para combatir a los cayucos sino para ayudarles"

El jefe de la Armada a Vox: "No estamos para combatir a los cayucos sino para ayudarles"

El jefe de la Armada a Vox: "No estamos para combatir a los cayucos sino para ayudarles"

El jefe de la Armada a Vox: "No estamos para combatir a los cayucos sino para ayudarles"

El Poyo, el ES-Alert y Mazón en el Cecopi: los titulares que ha dejado la declaración de diez horas de Miguel Polo en el juicio de la dana

El Poyo, el ES-Alert y Mazón en el Cecopi: los titulares que ha dejado la declaración de diez horas de Miguel Polo en el juicio de la dana

El viaje de los Reyes a Egipto consolida ante el mundo árabe la posición de España con Palestina

El viaje de los Reyes a Egipto consolida ante el mundo árabe la posición de España con Palestina

Feijóo evita el choque con Aznar por Gaza omitiendo en FAES sus críticas a Netanyahu

Feijóo evita el choque con Aznar por Gaza omitiendo en FAES sus críticas a Netanyahu

Puigdemont reprocha a Illa que compare el terrorismo con el 1-O

Puigdemont reprocha a Illa que compare el terrorismo con el 1-O

Montero se aferra al “diálogo fluido y permanente” con Junts para atraerlos “con trabajo” a los Presupuestos

Montero se aferra al “diálogo fluido y permanente” con Junts para atraerlos “con trabajo” a los Presupuestos