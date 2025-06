La ponencia del TC sobre la amnistía: "No responde a capricho o mero voluntarismo"

El Tribunal Constitucional pretende dar un respaldarazo de tal calibre a la ley que la propuesta de resolución de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, afirma que "la justificación es clara y está muy alejada de moverse en meras referencias generales imprecisas como sostiene el Senado", puesto que las "explicaciones" del legislador, relativas a la necesidad de acabar con el conflicto catalán, "resultan razonables" y "no responden a capricho o mero voluntarismo".

La ponencia, de 191 páginas, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se remite a la propia doctrina del TC para recordar que "no corresponde al tribunal inmiscuirse" en si la decisión del legislador de hacer una ley de amnistía era la mejor solución entre las posibles para zanjar la sepaaración abierta con el 'procés' entre Catalunya y el resto de España, sino "determinar si era irrazonable o carente de toda justificación". Además, recuerda que solo se ha pronunciado sobre amnistías en dos ocasiones. Un en 1983, cuando enjuició un supuesto en el que recurrían militares que sirvieron al ejército que se mantuvo fiel a la República Española, y en 1986 sobre la ley del 77, pero se trataba de pronunciamientos muy concretos, en relación con derechos económicos y en "contextos transicionales".

Las tres sentencias coinciden en el "carácter excepcional y complejo, así como las diferencias" que la amnistía "presenta respecto del indulto" y, más aún del general, vetado expresamente en la carta magna. "El silencio constitucional, por sí solo, no equivale a la prohibición de una institución", deja negro sobre blanco para descartar el principal argumento contra la medida de gracia.

En esta futura sentencia, la primera referida a una ley dictada en democracia, el TC se premite aclarar puntos sobre en los que en su momento surgieron dudas, como su cabida en una sistema democrático: "El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohiba explícita o implícitamente. Respetando este límite, ningún contenido puede considerarse exento de la posibilidad de que el Parlamento lo atraiga hacia sí".

Convivencia y cohesión social

"En el caso que nos ocupa, la ley de amnistía cuenta con una explicación de motivos en el preámbulo que identifica el fin constitucional al que responde. Su mera lectura lleva a concluir que no puede apreciarse que la ley carezca de toda justificación razonable. Aun cuando pueda discreparse de ella, no cabe duda de que no responde a capricho o mero voluntarismo, al buscar una mejora de la convivencia y de la cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas, para superar, como objetivo de interés general, las tensiones sociales y políticas generadas con el denominado proceso independentista en Catalunya. La justificación es clara у está muy alejada de moverse en meras referencias generales imprecisas, como sostiene el Senado", en el recurso interpuesto por el grupo parlamentario popular, afirma el texto.

"La explicación existe y resulta razonable, pudiendo engarzarse con una política plasmada ya en manifestaciones ejecutivas y legislativas anteriores, tendente a paliar los efectos del meritado proceso [independentista] y a conseguir una mayor paz ciudadana, mediante la reducción de las sanciones impuestas o a imponer como consecuencia de aquellos acontecimientos", prosigue antes de añadir que "no corresponde a este tribunal interferirse en el margen de apreciación que corresponde al legislador democrático ni examinar la oportunidad de la medida legal para decidir si es la más adecuada o la mejor de las posibles, sino únicamente examinar si la decisión adoptada es plenamente irrazonable o carente de toda justificación".

La ponencia, que se espera se convierta en sentencia en el pleno del 24 de junio, aunque su estudio comience en el del día 10, explica que "la comunidad política no altera la valoración negativa que le merece la conducta amnistiada -abstractamente considerada- ni modifica su juicio general de reproche penal. Estima, antes bien, que ese tipo de conducta debe seguir siendo castigada, pero pretende excluir la sanción penal en un determinado contexto que se considera excepcional. De ahí que la concesión de una amnistía, desde la óptica de la autovinculación o congruencia del ordenamiento, requiera que las razones o circunstancias extraordinarias que llevan al legislador a apartarse de la valoración general", favorable a castigar el delito.

Derecho de igualdad

La sentencia solo da la razón a los recurrentes en tres puntos menores. Uno de ellos consiste en que los que manifestaron en contra del 'procés' en vez de a favor de la independencia y cometan actos que puedan considerarse constitutivos de desórdenes públicos reciben "un tratamiento jurídico claramente diferenciado", lo que supone una vulneración del derecho de igualdad.

Pero la propuesta de resolución precisa que esa discriminación no puede suponer, como argumentaban los recurrentes que ello suponga anular "en su totalidad o conjunto" la ley, porque "incluye un espacio de inmunidad penal exclusivamente basado en la ideología independentista perseguida por sus beneficiarios". No puede asumirse, por ello, la tesis de los recurrentes según la cual la ley, en su totalidad o conjunto, "incluye un espacio de inmunidad penal exclusivamente basado en la ideología independentista perseguida por sus beneficiarios".