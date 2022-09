Olona liderará un nuevo proyecto si Vox "deja de ser alternativa" tras las municipales y autonómicas

La exdirigente del partido asegura que ya cuenta con "la financiación" para crear su propia formación, pero descarta tomar la iniciativa "en este momento"

La exdirigente de Vox Macarena Olona ha anunciado este lunes su disposición para "dar un paso al frente" con un nuevo proyecto político si la formación que lidera Santiago Abascal "deja de ser alternativa"tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Así se ha expresado Olona durante una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha descartado "liderar un proyecto político distinto a Vox en este momento" aunque asegura tener "la financiación para ello" porque considera que sería una "absoluta temeridad e irresponsabilidad fracturar más el tablero político en un momento en que España necesita unidad".

Preguntada por si podría dar el paso tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo, Olona ha reconocido que "puede ser el momento" porque "lo esencial en el momento político que estamos viviendo es tener mucha altura de miras y mucho sentido de Estado para garantizar la gobernabilidad del próximo Gobierno de España después de las próximas elecciones generales".

"Ante esa situación si Vox dejase de ser alternativa, y las próximas elecciones municipales y autonómicas pueden ser un indicador y un termómetro al respecto, lo que tengo claro es que quiero estar al lado de los españoles y servir a los españoles", ha añadido Olona, antes de reconocer "abiertamente que por supuesto estoy a disposición para dar un paso al frente, llegado el caso, y espero que no sea necesario".

Después de que la dirección nacional de Vox haya señalado que ya no forma parte del partido, ha manifestado que para ella no es el final del camino y que su único objetivo es seguir "sirviendo a los españoles, con preferencia a Andalucía". "No tengo partido, pero sí que tengo el amor de muchísimos españoles, que fue lo que me hizo levantarme cuando estaba en el suelo", ha dicho.

Ha agregado que todos saben que si no está en el camino con Vox no es por su voluntad, pero lo que sí está en su mano es continuar "el camino al lado de los españoles" y ha expresado que está "harta de la política de trincheras".

La "familia" de Vox

Olona ha querido dejar claro que a Vox sólo le desea lo mejor porque es su "familia" y sólo puede tener palabras de "gratitud y de cariño". En su opinión, Vox es un "proyecto vital para España" y si no estuviera en el escenario político habría determinadas "banderas ideológicas que no se estarían enarbolando por ningún partido y que son esenciales para defender nuestra identidad como pueblo y como personas".

"Yo no soy la amenaza en Vox y lo que tengo claro es que el tiempo nos pone a todos en nuestro sitio", ha apuntado la excandidata a la Junta. Ha lamentado que algunos hayan aprovechado el "leal silencio" que ella siempre ha mantenido sobre Vox para "colocar un relato absolutamente falaz y falso".

Ha insistido en que se mantendrá en ese "silencio leal y sólo saldrá de él en "situación de necesidad", pero se ha mostrado convencida de que no va a ser necesario. No obstante, ha lamentado las "amenazas" y la campaña de "intoxicación" que está sufriendo a través de redes sociales y que denunciará ante las autoridades por "suplantación de personalidad".

Macarena Olona ha manifestado que el viernes mantendrá una reunión en Córdoba con imagineros de toda Andalucía y que se lo ha comunicado al presidente de la Junta, Juanma Moreno.