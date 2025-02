Noelia Vera dimite como número dos de Irene Montero y deja sus cargos en Podemos: "Hay que saber parar"

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, número dos del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, ha decidido dejar la política institucional y poner a disposición de Podemos sus cargos públicos y orgánicos que desempeña en la formación morada.

Según ha relatado en varios comentarios en la red social Twitter, se trata de una decisión "personal y complicada" pero en política "lo más valioso es ser honesta" y saber "parar" cuando "el cuerpo avisa", "tomar aire y emprender otros caminos".

Al frente de la Secretaría de Estado le reemplazará la dirigente de la formación morada Ángela Rodríguez, 'Pam', mientras que su escaño en el Congreso pasará para Juan Antonio Delgado, agente de la Guardia Civil que ya fue diputado.

"Tengo mucho que agradecer antes de marchar: a mis ex compañeras/os de la Tuerka, donde todo empezó; a los y las militantes, con especial cariño a gaditanas y andaluzas; a los trabajadores/as con los que hemos dado cada batalla buscando dignidad social, a las compañeras y al personal funcionario del Ministerio de Igualdad y del Instituto de las Mujeres; a Ione Belarra [secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030] e Irene Montero, compañeras de vida. A Pablo Iglesias", se despide la dirigente gaditana.

"Por mis errores me disculpo, pero me voy satisfecha de haber dado lo mejor de mí por una España más feminista, con más justicia social, más ecologista y más firme en la defensa de los derechos humanos. Me despido con cariño de adversarias/os que han sido dignos y valiosos, y de mi gente de Unidas Podemos. Seguimos construyendo, aunque de otros modos. Sí se puede. Salud!".

Vera (Cádiz, 27 de octubre de 1985) es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Periodismo de Agencia. Colaboró con diversos medios (CNN+, 'Diario de Cádiz', Telemadrid) y fue redactora de la delegación de EFE en Buenos Aires. De 2011 a 2013, ocupó el puesto de responsable de contenidos en la agencia Ágora News y fue fundadora de su delegación en Bogotá. Durante su estancia en el país, y según su biografía oficial, desempeñó el puesto de asesora de comunicación en IDARTES, órgano dependiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

En 2014, pasó a ser responsable de redacción y presentadora habitual de la tertulia política 'La Tuerka' y responsable de contenidos digitales en Podemos. "Experiencias en las que llevó a cabo la organización y presentación de debates políticos especializados en materia de igualdad". En 2017 asumió la Secretaría de Participación Ciudadana y ejerció de portavoz de la formación morada. Diputada por Cádiz en el Congreso desde 2015. Tras el ascenso de Belarra al liderazgo de Podemos, continuó en el consejo de coordinación (la ejecutiva del partido) como secretaria de Feminismos, cargo al que ahora renuncia, como a su escaño y a su puesto en el Ministerio de Igualdad.

Por Twitter se despidió de ella la ministra Montero: "Siempre a tu lado. Gracias por poner el cuerpo, y más gracias aún por lo que vendrá [...]. No vamos a dejar de caminar juntas". También lo hizo Iglesias: "Trabajadora, brillante, divertida, responsable, leal y sobre todo honesta y buena gente. No es frecuente entrar en política con esos atributos y mantenerlos al salir. Gracias, Noelia. Qué ganas de verte, cuando toque, en lo que amas de verdad: el periodismo". Ángela Rodríguez, la nueva secretaria de Estado, que habrá de ser nombrada en el próximo Consejo de Ministros, agradeció a Vera su labor y promete asumir su nueva tarea "con toda la fuerza e ilusión" y a Montero por darle su confianza.

Delgado, de nuevo diputado, recoge "con honor" el testigo de Vera en la Cámara baja "para defender Cádiz y Andalucía". "Tu nombre irá asociado al país que se levantó a favor de una sociedad más justa donde tuvieran cabida los sueños de los de abajo", la cumplimentó.