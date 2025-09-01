Óbito
Muere Víctor Terradellas, excargo de CDC que impulsó el 'procés' a nivel internacional
El político, investigado en el caso Voloh por la supuesta implicación rusa, sufrió un ictus el pasado viernes y se encontraba ingresado en Tarragona
EFE
El exsecretario de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Víctor Terradellas, figura clave en la internacionalización del 'procés', falleció este domingo en Tarragona.
JuntsxCAT Reus ha informado este lunes en X de la muerte del político y activista independentista, que el pasado viernes sufrió un ictus y se encontraba ingresado en el Hospital Joan XXIII de Tarragona.
"Lamentamos profundamente la muerte del reusense Víctor Terrradellas, patriota de piedra picada. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos", ha escrito el partido en X.
Víctor Terradellas (1962), que impulsó la Fundación CatMon y logró dar a conocer el procés a nivel internacional, fue investigado en el caso Voloh por la supuesta implicación rusa en el 'procés'.
