Suscripción

sport

Directos

Igualdad

Muere el teniente coronel Sánchez Silva, primer militar de alta graduación que se declaró homosexual

El presidente del Gobierno ha lamentado su fallecimiento y ha calificado a Sánchez Silva como "referente de libertad y derechos"

Archivo - Imagen de archivo de la bandera LGTBI.

Archivo - Imagen de archivo de la bandera LGTBI. / Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB - Archivo

Redacción

Madrid

El teniente coronel José María Sánchez Silva ha fallecido este lunes tras convertirse en el año 2000 en un referente del colectivo LGTBIQ+ al ser considerado como el primer militar de alta graduación que reconoció públicamente su homosexualidad en España.

Fue en la desaparecida revista 'Zero' donde Sánchez Silva, a sus 49 años, 'salió del armario' para reivindicar sus derechos. Años más tarde abandonó el Ejército denunciando que cayó en el "ostracismo" después de hacer pública su condición sexual.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado y lamentado el fallecimiento de Sánchez Silva en un mensaje a través de su cuenta en X en el que envía "un abrazo a sus seres queridos".

"Nos deja José María Sánchez Silva, teniente coronel y referente de libertad y derechos", ha escrito en su mensaje.

Y opina que el militar fallecido "con coraje, abrió camino hacia una España más justa e igualitaria. Siempre recordaremos su ejemplo".

Duelo en la comunidad LGTBIQ+

Como no podía ser de otra manera, Pedro Sánchez no ha sido el único que ha lamentado la muerte del ex militar, siendo desde la comunidad LGTBIQ+ desde donde se han hecho públicas más condolencias. En este sentido, una destacada activista lesbiana por la igualdad como Mili Hernández hacía lo propio también a través de su cuenta en X, donde afirma que la "salida del armario" de Sánchez Silva fue "un paso muy importante para nuestra comunidad".

  1. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
  2. La nueva mansión de Rafa Nadal: lujo en Mallorca tras su retirada
  3. José Elías estalla contra la educación española: 'Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me enfado
  4. Tragedia en la serie 'Emily in Paris': Diego Borella fallece súbitamente en pleno set de rodaje
  5. José Elías revela el error imperdonable que nunca tolera en un trabajador: 'No me sirve
  6. Una española que vive en Australia cuenta lo que nadie dice sobre el salario y el coste de vida: 'La hora la cobro a…
  7. Muere Verónica Echegui, protagonista de 'Yo soy la Juani', a los 42 años
  8. Iniesta recuerda su primera noche en La Masia: 'Fue terrorífica, de las peores de mi vida

Muere el teniente coronel Sánchez Silva, primer militar de alta graduación que se declaró homosexual

Muere el teniente coronel Sánchez Silva, primer militar de alta graduación que se declaró homosexual

El Gobierno acusa a Feijóo de "crispar para sacar rédito" de los incendios

El Gobierno acusa a Feijóo de "crispar para sacar rédito" de los incendios

Incertidumbre en La Línea por la falta de información ante el derribo de la Verja de Gibraltar

Incertidumbre en La Línea por la falta de información ante el derribo de la Verja de Gibraltar

Canarias reclama una emergencia nacional para distribuir la atención de menores migrantes no acompañados

Canarias reclama una emergencia nacional para distribuir la atención de menores migrantes no acompañados

El Gobierno aprueba este martes un real decreto que detallará la capacidad de acogida de menores migrantes de las CCAA

El Gobierno aprueba este martes un real decreto que detallará la capacidad de acogida de menores migrantes de las CCAA

¿Qué propone el PP tras la ola de incendios? Un registro de pirómanos, exención de impuestos y ayudas a la ganadería

¿Qué propone el PP tras la ola de incendios? Un registro de pirómanos, exención de impuestos y ayudas a la ganadería

Feijóo carga contra el Gobierno por su "tardanza" ante los incendios y busca llevar la iniciativa con un plan con 50 medidas

Feijóo carga contra el Gobierno por su "tardanza" ante los incendios y busca llevar la iniciativa con un plan con 50 medidas

El jefe de climatología de la Aemet admite errores durante la gestión de la dana

El jefe de climatología de la Aemet admite errores durante la gestión de la dana