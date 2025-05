Cristóbal Montoro: "¿En un juzgado español yo puedo estar investigado años y sin saber por qué?"

El que fuera ministro de Hacienda Cristóbal Montoro evidencia su enfado tras conocer que el juez de Tarragona Rubén Rus Vela le investiga en secreto desde diciembre de 2021 en una causa en la que se analizan las actividades de los directivos del despacho Equipo Económico, que él mismo fundó en 2008 y del que se desligó en 2012. Defiende que los titulares del Ministerio de Hacienda forman parte de la Administración Tributaria y que por ello recibió los email, cuyo contenido fue publicado por este diario, con los que tuvo conocimiento de las investigaciones fiscales sobre personas relevantes. Sin embargo, niega de forma rotunda que haya manipulado o dirigido ninguna de esas decisiones tributarias: "Eso es imposible", dice en una conversación de más de una hora con EL PERIÓDICO de la que se han extractado las respuestas más relevantes.

Un juzgado de Tarragona le mantiene investigado desde el año 2021 en relación con las actividades del despacho Equipo Económico, que usted fundó. ¿Usted lo sabía?

Respuesta: Pues no, me parece muy llamativo que esté investigado desde el año 2021 y no tenga ni idea. Parece increíble, ¿no? Me parece tan fuera de lugar... El asunto este yo lo conozco por lo que han ido publicando ustedes. ¿Qué es lo que yo conozco? Pues que ha habido esa investigación sobre el conjunto del Ministerio, debido a la supuesta relación con el despacho, que, por cierto, yo del despacho me fui en 2008 y desde el 2012 no hablo con nadie del mismo.

Rato les acusa a usted y a la cúpula de Hacienda de haber accedido de forma ilegal a sus datos fiscales.

¿Pero cómo va a ser [ilegal] si el ministro forma parte de la Administración Tributaria? ¿Eso quiere decir que [Rato] no tenía información de cuando se investigaba alguien muy relevante? No se tiene acceso a expedientes concretos, se tiene la información general, que es lo que aparece en esos email. Pero no hay ningún email mío donde yo le diga a nadie lo que tiene que hacer porque, además, es que eso es imposible en la Administración Tributaria, que la llevan una gran cantidad de funcionarios.

El argumento de Rato es que le han perseguido en España por ser quien es. Es el mundo al revés. Como resultó en el juicio, pues será responsable de que no ha declarado en el pasado sociedades patrimoniales. ¿Qué tiene que ver eso con que el ministro conozca que existe una investigación, como él conocía?... ¿Resulta que no conocía que se estaban investigando cosas en su tiempo?. Es que es absurdo.

¿Se llegó a facilitar al Consejo de Ministros información tributaria de diferentes personas o del caso de los papeles de Bárcenas?

No, claro que no, no se me ocurre, porque yo conozco muy bien cuál es mi limitación legal. El caso de la reforma de la sede [de la Calle Génova] ha sido cerrado ya por el Tribunal Supremo. Esa fue la instrucción del juez Ruz, que fue lo que produjo esa tensión, pero se resolvió porque el juez lo que quería era que se le diera, digamos, en vez de hacer él por sí mismo esa indagación y esa aportación, pues que fuera la Agencia Tributaria la que confirmara que había habido esas cantidades defraudadas, y así fue. Lo que se está diciendo en esos emails es que en la propia Agencia Tributaria hubo sus dudas, pero eso ya está todo cerrado.

Y en el caso de Monedero también se tuvo acceso a información tributaria sobre él?

Lo que habéis publicado es un email que dice expresamente lo que van a hacer y lo que no van a hacer. ¿Eso lo tiene que saber el ministro también? Lo tiene que saber por la relevancia de la personalidad, pero luego ya, si me preguntan en qué resultó todo eso, pues no tengo ni idea. El ministro no tiene la capacidad ni de prohibir, ni de lanzar, ni de enviar nada.

Él hizo una regularización cuando se produjo el escándalo público ese de los ingresos por un estudio. Entonces, en vez de hacerlo como persona física, pues creó una sociedad. [...] La confidencialidad depende de la gravedad del caso. [...] Cuando se me traslada es a efectos de que solo lo conozca, porque no me están preguntando qué hacemos. ¿Me preguntan algo? No. Me dicen: para tu conocimiento. A partir de ahí me informan: oye, que van a seguir las pesquisas. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Muy bien, que sigan las pesquisas. Pero no hay ninguna instrucción mía. En la comisión de investigación dije que en los emails que se han difundido faltan algunos muy importantes. Alguien está filtrando selectivamente.

Pero usted está siendo investigado en un juzgado de Tarragona.

¿Pero en un juzgado español yo puedo estar investigado años y sin saber por qué? Es que no lo sé, es que de verdad...

¿Ha pedido la personación en el juzgado de Tarragona a raíz de las informaciones que se han publicado?

No voy a pedir la personación. A mí lo que me preocupa de esas informaciones no soy yo, sino que se está facilitando datos tributarios de gente. [...] ¿Cómo me voy a personar? A mí no me han dicho que te investigamos. Lo que habéis publicado es que están investigados los miembros del Equipo Económico. [...] ¿Pero qué estoy investigado por qué? ¿Qué han entrado en el Ministerio y han mirado todo?, hasta ahí de acuerdo. Eso ya lo sé, lo sé por la prensa. ¿Pero yo qué vínculo tengo con eso? Creo que ni formalmente se puede, será cuando se declare público el sumario, digo yo.

Pero para pedirlo no hace falta que se haya levantado el secreto. El PSOE lo ha pedido y también lo han pedido Monedero y Rato.

¿Y se lo han aceptado?

No lo han aceptado porque está secreto.

Entonces... pero cómo me voy a personar, si es que no entiendo ni la causa, en virtud de qué. ¿Qué existe una investigación? Pues que exista la investigación. No me parece mal que exista la investigación. El PSOE hace lo que hace. Hombre, tendría que estar mirándose en su casa, ¿no?, lo que está ocurriendo con el PSOE de este país. [...] ¿Y qué el Partido Socialista se va a personar? Es que, de verdad, después de lo que estamos viviendo, ¿no? Declarados investigados la mujer del presidente, el hermano y el diputado que nos echó a través de la moción de censura porque necesitaban un Gobierno honrado, de verdad...

¿Tuvo acceso a la información tributaria del matrimonio Aznar?

De una empresa de la familia Aznar. Eso está publicado. ¿Que ha habido una investigación desde hace años?, eso se publicó. La Agencia Tributaria hace sus planteamientos.

Es decir, sí tuvo acceso a esa información.

¿Pero cómo que si tuve acceso? Pero si fue pública. Cuando se abre una investigación y se comunica a la parte que está abierta la investigación, actúa ya la parte de la defensa de la investigación. Entonces, ellos van decidiendo si se hace más o menos público.

Pero no le estoy preguntado sobre la Agencia Tributaria, estoy hablando del ministro. Si el ministro tuvo acceso a información de la familia Aznar o de Esperanza Aguirre.

¿Cómo no voy a conocerlo si fue ella la que hizo las declaraciones públicas y se fue a la Fiscalía? Ahora, que en los casos estos de lo que se está investigando judicialmente, los relativos al entramado empresarial del señor Aldama y todo esto que nace de la Agencia Tributaria, ¿eso lo conoce la vicepresidenta, que le advierten de que puede haber algo ahí?, estoy seguro. Y de hecho, ella sí hace declaraciones públicas sobre un contribuyente. Yo no he hecho nunca eso.

¿También tuvieron acceso de información tributaria de Podemos?

No, no hubo ninguna causa sobre Podemos en el sentido tributario. Yo de lo que me quejé es que había grupos políticos que tenían deudas con Hacienda. Pero ¿cómo no voy a tener conocimiento de las deudas? El ministro de Hacienda es el responsable de la Administración Tributaria, pero no tiene capacidad de inducir expedientes, ni corregir, ni decirle a nadie lo que tiene o no tiene que hacer. Pero, en términos de política general de la Agencia Tributaria, claro que sí. ¿Entonces, para qué está el ministro? ¿Cómo se pueden tomar decisiones de materia tributaria si no se conocen los datos de base?

¿Por qué pidieron información tributaria de un periodista que publicó una noticia sobre Equipo Económico?

Pues no lo sé. Yo no doy órdenes de que se investigue.

¿El periodista era relevante socialmente?

Debe haber una causa, pero no existe una orden del ministro. El ministro no comunica órdenes de investigación a nadie. El problema es de quien le filtra a la prensa y es el que tendrá que responder. ¿Estoy siendo investigado? Eso lo dirá usted, porque eso me lo tienen que decir las autoridades judiciales, a las que yo no tengo ningún problema en atender cuando se me requiera.

