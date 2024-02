Mónica García, criticada por lo que opina sobre el caso Dani Alves

El lunes 5 de febrero de 2024 comenzaba por fin el juicio contra el exfutbolista brasileño del F.C. Barcelona, Dani Alves, después de no haberse alcanzado un acuerdo de conformidad entre ambas partes.

La defensa del jugador intentó negociar este pacto con la fiscalía y la acusación particular, pero finalmente no fue posible cumplir con este objetivo. La acusación particular exige determinada condena de prisión que la defensa no acepta, al mismo tiempo que Dani Alves no admitiría la violación según narran fuentes próximas al brasileño.

La joven presuntamente agredida declaró durante más de una hora a puerta cerrada, ratificando la agresión sexual y subrayando las secuelas que sufre la víctima. El brasileño declara el próximo miércoles 7 de febrero de 2024, mientras que hoy se sientan su esposa Joana Sanz y su amigo Bruno Brasil, entre otros testigos.

Esta primera jornada del juicio ha generado un importante debate, e incluso Mónica García, ministra de Sanidad, ha hablado acerca del denominado caso Dani Alves: "este caso demuestra que los protocolos ante agresiones sexuales sí funcionan. También demuestra que debemos avanzar en apoyo y respeto a las víctimas, asegurándonos de que el foco no recaiga siempre sobre ellas", ha escrito en redes sociales la política.

El caso de Dani Alves demuestra que los protocolos ante agresiones sexuales sí funcionan. También demuestra que debemos avanzar en apoyo y respeto a las víctimas, asegurándonos de que el foco no recaiga siempre sobre ellas. pic.twitter.com/EzMrVG5lds — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 5, 2024

El tuit ha generado muchos comentarios dado que se ha pronunciado una ministra del Gobierno, acerca de un caso que aún se encuentra en pleno juicio. Sin embargo, Mónica García ha decidido hacer caso omiso a las críticas y no las ha respondido de forma pública.