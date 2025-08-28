Incendios forestales
Directo | Marlaska explica en el Senado su gestión en los incendios
El PP responsabiliza al Ministerio del Interior de “negligencias” en la gestión de la crisis de los fuegos, que según Copernicus ha arrasado más de 350.000 hectáreas en España
Redacción
El ministro Fernando Grande-Marlaska, comparece este jueves ante la Comisión de Interior del Senado para rendir cuentas sobre la actuación de su departamento durante la ola de incendios forestales que, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de Copernicus, ha arrasado más de 350.000 hectáreas en España.
Al comenzar su intervención ante los senadores, Marlaska ha lamentado la "utilización partidista del Senado y de una catástrofe".
Su intervención ha sido forzada por el Partido Popular, que ha aprovechado su mayoría absoluta en la Cámara Alta para convocar de manera extraordinaria a los ministros en plena última semana de agosto, interrumpiendo lo que su portavoz, Alicia García, calificó como su “retiro vacacional”.
Los populares responsabilizan al Ministerio del Interior de “negligencias” en la gestión de la crisis, señalando que en los últimos cinco años no se ha aprobado un catálogo de recursos disponibles de todas las administraciones para la lucha contra el fuego. También critican que no se elevara la emergencia al nivel 2, lo que habría permitido la incorporación de medios extraordinarios del Gobierno central y de comunidades no afectadas.
Por ello, el PP reclama a Marlaska que aclare si hubo una “coordinación real y efectiva” con comunidades autónomas y ayuntamientos en las zonas más castigadas —Galicia, Castilla y León y Extremadura—, que detalle el despliegue de recursos humanos y materiales con datos sobre tiempos de respuesta y distribución territorial, y que explique qué medidas de prevención adoptó su departamento y por qué no fueron efectivas para frenar la propagación de los incendios.
La cita se enmarca además en la ofensiva del PP contra la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, a quien el dirigente popular Elías Bendodo llegó a calificar de “pirómana”.
Grande-Marlaska será el tercer miembro del Ejecutivo en comparecer en el Senado tras las intervenciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la de Transición Ecológica, Sara Aagesen. El viernes será el turno del titular de Agricultura, Luis Planas. Tanto Marlaska como Aagesen volverán a presentarse la próxima semana, esta vez en el Congreso y a petición propia.
