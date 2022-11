Directo | Marlaska rechaza dimitir por Melilla y endosa la culpa de la tragedia a la “violencia” de los migrantes

El ministro del Interior defiende la actuación "proporcionada" de la Guardia Civil y niega que hubiera muertos en suelo español, mientras Podemos toma distancias y tanto el PP como ERC exigen su salida del Gobierno

Ni críticas a Marruecos, ni mucho menos a sí mismo por la actuación de la Guardia Civil el pasado 24 de junio en Melilla, cuando una avalancha provocó al menos 23 muertos y más de 70 desaparecidos. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en uno de los momentos más delicados de su carrera política, ha endosado este miércoles lo ocurrido a los migrantes “violentos”.

Mientras la mayoría de la oposición y una nueva investigación periodística considera que no se dio atención sanitaria a los migrantes que lograron cruzar la frontera, que al menos uno de ellos murió en suelo español y que se produjeron devoluciones en caliente, Marlaska, durante su comparecencia en el Congreso, apenas se ha movido de la versión que había ofrecido hasta ahora, puesta en duda también por el Defensor del Pueblo, la ONU y el Consejo de Europa.

“Asumo toda la responsabilidad. Yo doy la orden de proteger nuestras fronteras de cualquier ataque violento. Hubo un intento de agresión violento e intolerable de la frontera española”, ha dicho el ministro, calificando una y otra vez de “proporcionada y rigurosa” la actuación de la Guardia Civil. “No conozco a ningún país que acepte un ataque a su frontera. Puedo empatizar con las causas subyacentes, pero eso no justifica un ataque violento a las fronteras de un país. Las fronteras no se pueden derribar por la fuerza”, ha señalado.

Gases y piedras

El ministro no ha criticado la actuación de los gendarmes marroquís, que no dejaron de lanzar gas lacrimóngeno en un recinto sin salida y respondieron brutalmente a la avalancha, pero tampoco la ha defendido. Marruecos ha estado prácticamente ausente, centrándose Marlaska en la “proporcionalidad” de la Guardia Civil y la “violencia” de los migrantes.

Aquel 24 de junio, justo después de que España y Marruecos restablecieran sus relaciones, unas 1.700 personas, la mayoría de origen sudanés, intentaron cruzar el puesto del Barrio Chino, en Nador. Varios centenares trataron, mientras les fuerzas de seguridad les lanzaban piedras y gases lacrimógenos desde ambos lados de la frontera, de forzar las puertas de entrada, que finalmente se abrieron, provocando un embudo en el que decenas de migrantes quedaron amontonadas. Los guardias marroquís golpearon a las víctimas, dejándolas tiradas en el suelo de un patio. Algunas lograron cruzar la frontera, con un grupo alcanzando la ciudad de Melilla y otro siendo retenido por la Guardia Civil española, que devolvió a sus integrantes a la zona marroquí.

Marlaska ha repetido varias veces que no hubo que “lamentar ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional”, calificando cualquier otra versión de meras “conjeturas y especulaciones”. Una investigación publicada el martes por Lighthouse Reports, una organización que trabaja con algunos de los principales medios de comunicación europeos, concluye, sin embargo, que hubo al menos un muerto en suelo español, un migrante llamado Anwar.

La oposición

“La mentira en política es inaceptable. Usted viene aquí obligado, viene a rastras. Usted es el responsable político, usted es el responsable de haber mentido a los españoles. Váyase, señor Marlaska”, le ha dicho Ana Vázquez Blanco, diputada del PP, quien ha llamado “cobarde” al ministro.

Las explicaciones del titular de Interior no han convencido tampoco a Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición. Su diputado Enrique Santiago ha señalado que “hubo al menos heridos en suelo español”, no cerrando la puerta a la posibilidad de que también hubiera muertos, y ha acusado a la Guardia Civil de “omitir la obligación de socorrer a los heridos y fallecidos, a pesar de que había ambulancias cerca”. Mucho más dura ha sido María Carvalho, de ERC. “Un ministro así no puede seguir un día más”, ha dicho.

Casi el menos crítico ha sido Vox. Al igual que Marlaska, Javier Ortega-Smith ha endosado toda la responsabilidad a los migrantes “violentos”. "Si fuéramos nosotros el Gobierno, de los 600 que entraron no quedaría ni uno. Felicitamos por su profesionalidad, valentía y entrega a las Fuerzas de Seguridad de Melilla. Pero usted debe dimitir por tener abandonados a los nuestros en la frontera de España", le ha dicho el diputado ultraderechista.