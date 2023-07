María Fernández: “Canarias necesita herramientas y políticas cercanas a su realidad para reducir su situación de paro estructural”

La diputada de Coalición Canaria y candidata a revalidar su cargo en el Congreso de los Diputados, María Fernández, recuerda que siete de cada 10 familias canarias reconocen no llegar a fin de mes incluso teniendo un empleo “Canarias vive dos realidades: tiene una de las mayores cifras de paro de todo el Estado, con casi 175.000 desempleados en junio, y no cuenta con Planes de Empleo estatales que le ayuden a revertir esta situación, unos planes que retiró el PP y que el PSOE no ha recuperado”, aseveró Fernández La nacionalista se reúne con el presidente y los vicepresidentes de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, “una entidad en la que se tiene que apoyar la Administración Pública para llegar a la ciudadanía y luchar contra el paro estructural del Archipiélago”

La diputada de Coalición Canaria y candidata a revalidar su cargo en el Congreso de los Diputados, María Fernández, junto con la candidata nacionalista al Senado por la isla de Gran Canaria, Beatriz Calzada, han mantenido este lunes una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, y los tres vicepresidentes, Juan Acosta, María de la Salud Gil y Santiago de Armas.

Fernández aseveró que la cifra de paro en Canarias superó las 174.000 personas desempleadas durante el mes de junio 2023, según los últimos datos facilitados por el Gobierno de Canarias a través del ISTAC, y recordó que siete de cada 10 familias canarias reconocen no llegar a fin de mes, muchas de ellas incluso teniendo un empleo.

La candidata subrayó además que el Partido Popular retiró los Planes de Empleo para Canarias durante la crisis económica del 2008 al 2014, “y el PSOE no ha hecho nada por recuperarlos desde entonces”, apostilló, y añadió: “Esos Planes de Empleo que se implementaron en todo el territorio español tenían como objetivo que la cifra de paro bajara de dos dígitos. Sin embargo, en Canarias la cifra aún tenía dos dígitos cuando nos retiraron los fondos y las herramientas para mitigar los efectos de la crisis”.

Con todo, la nacionalista puso el acento en que “políticas de este calado no sólo se tienen que propiciar en ciertos momentos de incertidumbre y crisis, sino que la estabilidad de las mismas son las que consiguen tener un impacto real en la economía de las familias”.

Fernández lamentó que Canarias tenga que convivir con una situación de paro estructural “de la que tanto el PSOE como el PP han sido partícipes”, y afirmó que la solución pasa por implementar políticas y herramientas que se adapten a la realidad del Archipiélago.

En este sentido, indicó: “Canarias tiene que pasar de ser un territorio donde sus habitantes no pueden llegar a fin de mes a ser una tierra próspera. Tenemos potencial y el Estado se tiene que comprometer a poner en marcha políticas que nos ayuden en este sentido”.

La candidata señaló que la Administración Pública tiene que apoyarse en entidades como la Cámara de Comercio “para que, a través de convenios de colaboración, fondos y herramientas procedentes del Estado luchemos contra el paro estructural y convirtamos a nuestra tierra en un lugar próspero donde la ciudadanía pueda tener un proyecto de vida”.

“Y para ello -finalizó- necesitamos voces nacionalistas que defiendan esta realidad en el Congreso contra unos y contra otros, porque recordemos que ni el PP ni el PSOE han tenido esta sensibilidad con Canarias. El próximo 23J hay que votar para lograr herramientas y derechos que se adapten a nuestra realidad canaria y que nos ayuden a crecer y a propiciar nuevas cotas de bienestar social, y ese voto es el voto de Coalición Canaria”.