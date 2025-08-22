Castilla y León
Mañueco comparecerá por la gestión de incendios forestales
El PSOE y otros grupos de la Junta piden su dimisión
EFE
Valladolid
La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León ha acordado este viernes, con la abstención del PP y el voto favorable del resto de partidos, que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), comparezca ante un pleno extraordinario la próxima semana para hablar de su gestión de los incendios, por la que el PSOE y otros grupos piden su dimisión.
Aunque aún está por oficializar la fecha en que se producirá esta comparecencia, fuentes parlamentarias han detallado a EFE que se prevé para el miércoles, entre críticas por la ausencia de explicaciones del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las redes estallan: una vecina de León arremete contra Cataluña mientras su pueblo sufre los incendios
- Cristina, la joven con 40 matrículas de honor, se tatúa el nombre de Pedro Sánchez: 'Me haría también el de...
- Alfredo Duro estalla contra 'El Chiringuito' por la ovación a Mastantuono: 'Es un gravísimo insulto
- El padre de Lamine Yamal rompe su silencio sobre los rumores de su hijo con Nicki Nicole
- La exmujer de Vitor Roque lo demanda de nuevo: infidelidades, insultos y un matrimonio de conveniencia
- Hacienda ya vigila el dinero que se entrega de padres a hijos: este es el límite para no ser investigado
- Pinto hace realidad el reencuentro soñado del Barça en Miami
- En busca y captura': una actriz de 'La que se avecina' desvela su turbulento pasado con la ley