Maíllo (IU) advierte a Podemos que no aceptará candidatos elegidos a "dedo" y exige a Irene Montero primarias conjuntas como condición para un pacto

Izquierda Unida advierte a Podemos que no aceptará candidatos elegidos "a dedo" un día después de oficializar la candidatura de Irene Montero para las próximas elecciones generales. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha exigido como condición a cualquier acuerdo electoral un proceso de primarias conjunto al que todos los partidos integrantes de la eventual coalición presenten a sus candidatos.

En rueda de prensa este lunes, Maíllo avanzó que su candidato "no es el elegido a dedo por nadie, ni por una organización, sino por un sistema de primarias en el que participen todas aquellas personas que quieran hacerlo", resumió, antes de reclamar abiertamente un proceso de "primarias que deciden a las personas que deben encabezar" las candidaturas. Unas primarias conjuntas donde no sólo voten los militantes de una u otra formación.

"En esos procesos deben participar todos los miembros de las organizaciones que conformen ese frente amplio", señaló Maillo, apuntando a un requisito imprescindible: "Respetar los resultados de lo que salga. Salga quien salga", señaló el líder de IU, que aventó la idea de presentar a su propio candidato. "Cada organización es legítima de presentar su candidatura, y nosotros en su momento también lo haremos".

En este sentido, Maillo señaló que la prioridad es "construir sobre bases programáticas de confluencia y en debate de la paz y contra el rearme", señaló, dando prioridad al debate pacifista, una de las señas que Podemos ha entrado a disputarle. En este sentido, señaló que ese eje discursivo podría ser el "pegamento" de una eventual alianza.

Perfil bajo de Podemos y Sumar

Además, Maíllo se refirió a la elección de Montero como "algo previsible" y "dentro de la normalidad absoluta". "No me ha causado ninguna sorpresa", admitió, al tiempo en que consideró que la elección no condiciona su hoja de ruta de exigir primarias, al tiempo en que "ni obstaculiza ni empuja" la eventual unidad de la izquierda.

Desde Podemos evitaron pronunciarse este lunes sobre la exigencia, y preguntado por este asunto, su portavoz Pablo Fernández rehuyó la cuestión: "No estamos en eso. Nosotros no tenemos que hablar de nosotros mismos, tenemos que hablar de política", defendió, un día después de lanzar la candidatura de Montero a dos años vista de la cita electoral. El dirigente morado insistió en la idea lanzada este domingo por la secretaria general, Ione Belarra, de que Podemos "no irá solo" a las elecciones.

Así, el también secretario de Organización de Podemos apostó por "convertir una fuerza social del 'no' a la guerra en una fuerza electoral. Estamos hablando de tender la mano y construir alianzas con esa sociedad civil organizada. Si el resto quiere hablar de ellos mismos, ellos sabrán".

Además, Fernández volvió a situar a Podemos en una posición nítidamente de oposición, asegurando que el Ejecutivo "que se dice progresista"que, bajo su criterio, está aplicando medidas que "perfectamente" podrían hacer los 'populares', atribuyendo al Gobnierno "autoritarismo", "discrecionalidad" y "opacidad" en lo relativo a la inversión en defensa.

"Tenemos un Gobierno que es una auténtica vergüenza", señaó el dirigente, antes de volver a llamar a las "miles de personas absolutamente desencantadas" para formar una alianza electoral que "no sea solo una candidatura" y con la que "podamos otra vez estar en el Gobierno con capacidad de transformar, avanzar en derechos, con capacidad para condicionar todas las políticas y haciendo que en España haya un Gobierno verdaderamente de izquierdas. No la vergüenza de Gobierno que tenemos hoy".

En Sumar evitaron entrar en valoraciones sobre el anuncio de Podemos. La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, deseó "suerte" a todas las formaciones en sus procesos internos pero recordó en varias ocasiones que "no hay un horizonte electoral" más allá de los comicios previstos en Andalucía el próximo año. " En el momento, hablaremos de esto y se tomarán las decisiones pertinentes en el momento adecuado",.