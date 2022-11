'Kichi' confirma que no se presentará a la reelección como alcalde de Cádiz

José María González cumplirá así su compromiso de no permanecer en el cargo más de ocho años seguidos

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', no volverá a ser candidato a la alcaldía en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, con lo que cumplirá su compromiso de no permanecer en el cargo más de ocho años seguidos.

“No voy a presentarme a las próximas elecciones”, ha dicho "Kichi" en un vídeo grabado y difundido esta tarde sus redes sociales, y en el que, mientras pasea por diversos escenarios de la ciudad, acompañado a veces de su equipo de concejales, anuncia su decisión y repasa su trayectoria.

Explica que esta decisión “no es nueva”, porque nunca dudó de que iba a cumplir su compromiso de limitación de mandato, aunque ha preferido aguardar esta confirmación para “no perjudicar el proyecto de Adelante Cádiz”.

Según González, el partido Adelante Cádiz “seguirá navegando con rumbo firme y conmigo en la tripulación”.

Honestidad, coherencia y el valor de la palabra dada a la gente



Os anuncio que mantengo mi compromiso y no me presentaré a la reelección como alcalde de Cádiz



Y me iré tranquilo porque en mi equipo hay brillantez, capacidad e ilusión para alumbrar un futuro mejor para la ciudad pic.twitter.com/qJkEoCIZae