La justicia abre diligencias con la hipótesis del robo por los incidentes en el AVE Madrid-Sevilla

La jueza Laura Catañeda, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz (Toledo) ha abierto diligencias previas para investigar el robo de cable en las vías del tren a su paso por la provincia perpetrado el pasado lunes que originó graves incidentes en el servicio del tren de alta velocidad. Fuentes judiciales confirman a EL PERIÓDICO que lo que el delito que se investiga es el de robo con fuerza en las cosas.

La decisión se toma una vez recibido el atestado de la Guardia Civil, que apunta a esta misma hipótesis. Fue en la noche del pasado domingo cuando 10.700 viajeros se vieron afectados en 21 trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que quedaron paralizados o con demoras por el robo de cable en cuatro puntos diferentes a su paso por la provincia de Toledo.

En concreto, los robos se produjeron en un radio de 10 kilómetros de la provincia de Toledo entre los términos municipales de Los Yébenes (puntos kilométricos 92/850 y 93/600) y Manzaneque (puntos kilométricos 101/400 y 102/200), afectando a las instalaciones de señalización de la línea.

Los operarios de Adif lograron reparar el mismo lunes una avería registrada en la línea ferroviaria en el tramo entre Yeles y La Sagra , que provocó demoras en las salidas desde Madrid y Sevilla que se sumaron a las que sufrieron miles de viajeros por el robo de cobre.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, denunció ese mismo domingo por la noche "un acto grave de sabotaje" en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y aseguró, posteriormente, que este acto podría ser "deliberado", en un tramo "crucial" para la circulación y en plena vuelta del puente de mayo. Tras el Consejo de Ministro del pasado martes, el Gobierno manifestó que no se podía descartar ninguna hipótesis, ni la del simple robo ni la del sabotaje, y se remitió a la investigación abierta por el instituto armado.

En el Ejecutivo no tienen información sobre la investigación pero fuentes del Gobierno apuntan a que hay opciones de encontrar a los autores del robo de los cables porque tienen claro el marco horario en el que se produjo y, aunque no hay cámaras en el lugar concreto del robo, sí en las carreteras próximas, informa May Mariño.

Renfe llegó a reservar el pasado domingo hasta 220 habitaciones de hotel para los viajeros afectados reservadas para las personas que viajaban con menores, mayores y viajeros con necesidades especiales. Mientras que, para el resto, se habilitaron salas con comida, bebida y mantas, según defiende la compañía pública.