Directo | Oriol Junqueras: “Nos mantienen inhabilitados, porque se saben incapaces de ganarnos en las urnas”

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, tenía ganas de comparecer en la comisión de investigación de la 'Operación Cataluña', porque aunque ha renunciado a su intervención inicial en las primeras preguntas ya ha dejado ver por dónde transcurrirá la tarde y que enmarca el procedimiento por el que fue condenado por el 'procés' en prácticas cuando menos cuestionables que se atribuyen a la "policía patriótica" contra los líderes independentistas. “Nos mantienen inhabilitados, porque se saben incapaces de ganarnos en las urnas”, afirmó en referencia a la negativa del Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación de caudales públicos por el que fue condenado.

"Estoy convencido de que los máximos responables del PP violentaron todas las medidas del derecho y las buenas prácticas de la democracia con un malentendido entusiasmo patriótico olvidando que las patrias no están por encima del derecho, al menos desde Montesquieu. El Gobierno del PP estaba implicado con conversaciones que hemos podido escuchar todos. Jorge Fernández Díaz JFD ordenaba a un juez que ante la evidencia de no encontrar pruebas, le decía inventa, inventa. Y algunos inventaron. Y la prueba es que nunca tuvieron prueba alguna para sustentar sus acusaciones", afirmó el vicepresidente de la Generalitat en el Govern de Carles Puigdemont.

"A pesar de todos los esfuerzos que hicieron para buscar e inventar no les sirvió de nada, porque eran conscientes de que nuestro espacio político era una pieza clave en el proceso hacia la independencia de Catalunya", señaló Junqueras, que lamentó que un profesor universitario, como es él, siga sin poder dar clases, pese a la libertad de cátedra.

El líder de Esquerra no se centró, no obstante, en su condena, porque puso cuidado en señalar que todos podían ser víctimas de las prácticas denunciadas como 'Operación Cataluña', hasta los del PP, momento en el que citó al extesorero Luis Bárcenas y al propio José Manuel Villarejo, principal imputado en el caso en el que se investigan las cloacas policiales. Ambos han sido condenados en distintos procedimientos judiciales.

"No tengo ningún vínculo con Andorra. Hace muchos años que no he ido", señaló Junqueras cuando el diputado de Junts Josep Pagès señaló que se coaccionó a la Banca Privada d'Andorra para conseguir datos sobre él. El republicano señaló que, aunque la justicia española haya evitado la imputación del expresidente Mariano Rajoy y sus ministros de Hacienda e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díez, la querella sigue viva en los juzgados andorranos.