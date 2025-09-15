Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Aval a las pesquisas

El juez Puente rechaza todas las diligencias solicitadas por la defensa de Santos Cerdán para tratar de anular el caso Koldo

El magistrado rechaza la teoría de los abogados del expolítico socialista que atribuyen su implicación en la trama de corrupción en su papel como negociador del Gobierno

Santos Cerdán llega al Tribunal Supremo.

Santos Cerdán llega al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

Pese a las decenas de páginas con las que la defensa de Santos Cerdán trataba de acreditar la necesidad de investigar las propias pesquisas que constituyen el caso Koldo, ninguno de sus argumentos ha convencido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que ha procedido a rechazar todas las diligencias solicitadas con las que pretendía anular las actuaciones. Entre ellas figuraban tomar declaración como testigo al jefe de delitos económicos en la Unidad Central Operativa (UCO) Antonio Balas, al que señalan porque consideran que mezcla distintas investigaciones abiertas, y al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, ya imputado en la causa en la Audiencia Nacional.

Junto a un escrito en el que Santos Cerdán pedía su puesta en libertad -sobre lo que el magistrado ha preferido no pronunciarse hasta consultar a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas-, los abogados Jacobo Teijelo y Benet Salellas cuestionaban que el juez del caso Koldo hubiera decidido analizar las comunicaciones intervenidas a Koldo García, de las que proceden las acusaciones por las que Santos Cerdán ingresó en prisión el pasado 30 de junio.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  2. Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
  3. Andreu Buenafuente se mofa de las obras del Spotify Camp Nou con un 'dardo' a Laporta: 'No está a la altura
  4. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: 'Poco a poco se va a ir imponiendo
  5. Broncano y Mariló Montero rompen el silencio y destapan toda la verdad sobre lo ocurrido en 'La Revuelta
  6. Un nutricionista sentencia el debate sobre si la cerveza engorda o no: 'Vengo a desmentir uno de los grandes mitos de la humanidad
  7. Álvaro Benito revela que estuvo a punto de ir a La Masia: 'Fue una decisión importante
  8. Dani el Rojo se moja y desata la polémica en redes: 'Soy de Barcelona y nunca digo que soy catalán

El juez Puente rechaza todas las diligencias solicitadas por la defensa de Santos Cerdán para tratar de anular el caso Koldo

El juez Puente rechaza todas las diligencias solicitadas por la defensa de Santos Cerdán para tratar de anular el caso Koldo

Sánchez interviene en la reunión interparlamentaria del PSOE

Sánchez interviene en la reunión interparlamentaria del PSOE

Junqueras responde al Gobierno: "Si ve inasumible la financiación, para nosotros serán inasumibles los Presupuestos"

Junqueras responde al Gobierno: "Si ve inasumible la financiación, para nosotros serán inasumibles los Presupuestos"

Sánchez pide la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas

Sánchez pide la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas

Feijóo reúne a la plana mayor del PP para implicar a todo el partido en el "ataque" a Sánchez y "preparar el cambio"

Feijóo reúne a la plana mayor del PP para implicar a todo el partido en el "ataque" a Sánchez y "preparar el cambio"

Una de la acusaciones en las causas contra la mujer y el hermano de Sánchez le denuncia en el Supremo por su apoyo a la protestas en la Vuelta

Una de la acusaciones en las causas contra la mujer y el hermano de Sánchez le denuncia en el Supremo por su apoyo a la protestas en la Vuelta

Almeida, sobre las protestas de la Vuelta: "Podrán incendiar las calles, pero no podrán derrotarnos en las urnas"

Almeida, sobre las protestas de la Vuelta: "Podrán incendiar las calles, pero no podrán derrotarnos en las urnas"

Podemos carga contra la "hipocresía vomitiva" del Gobierno por "reprimir y coaccionar" las protestas de la vuelta ciclista

Podemos carga contra la "hipocresía vomitiva" del Gobierno por "reprimir y coaccionar" las protestas de la vuelta ciclista