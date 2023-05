La izquierda se lanza contra Ayuso por la fiscalidad, ella sitúa Madrid como líder y Vox afea el gasto innecesario

García intenta el cuerpo a cuerpo con la presidenta y esta evita entrar: "No me doy por aludida. Gracias"

Los partidos de izquierdas de la Comunidad de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) se han lanzado contra la presidenta y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, por su política fiscal, que consideran que solo beneficia a "los ultrarricos", mientras Vox le ha afeado gasto político innecesario y la dirigente madrileña sitúa la autonomía como región líder.

Los candidatos a la Presidencia de la Comunidad se han dado cita este martes por la noche en el debate electoral que organiza Telemadrid. En él, el candidato de PSOE, Juan Lobato, donde ha denunciado que el problema es que Madrid, que debería ser el motor económico de España, "se está gripando y no da de sí todo lo que podría dar". Además, ha aludido al "triangulo maldito": "alto paro juvenil, jóvenes que quieren estudiar y no pueden porque no tienen plazas".

Por su parte, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha hecho un llamamiento a que en economía "hay que elegir entre el bienestar de los políticos o el bienestar de los madrileños". "Es posible bajar más impuestos reduciendo el gasto político ineficaz. No puede ser que en Madrid gastemos más de 100 millones en edificios públicos", ha lanzado, al tiempo que ha criticado que "no se hayan reducido los diputados de la Asamblea".

La candidata del PP ha subrayado que Madrid es "el motor económico de España" al liderar "todas las cifras", además de ser "la primera región en recuperarse del Covid". "Fomentamos la cultura del esfuerzo frente a quienes han intentado empobrecernos", ha afirmado, a la vez que ha defendido que va a ser "la región clave de Europa".

Desde Más Madrid, su candidata, Mónica García, ha sostenido que hay muchos madrileños que viven por debajo de sus "posibilidades". "Aquí en esta región hay demasiada gente a la que le duele la vida, hay demasiada gente que tiene que vivir dopada con ansiolíticos, hay demasiada gente que no tiene expectativas de futuro y por eso necesitamos una economía que deje de ser depredadora, necesitamos una economía sana y un modelo productivo sano", ha señalado, al tiempo que ha rechazado tener "las recetas del siglo XIX" para el "siglo XXI".

Por parte de Podemos, Alejandra Jacinto ha cargado contra la política fiscal de Ayuso que ha conseguido que los madrileños "no tengan plaza" en las escuelas infantiles y que no haya "pediatras en los centros de salud". Frente a ello, apuesta por recaudar más de los que más tienen para que el resto "pueda vivir mejor", además de recuperar el impuesto de Patrimonio y Sucesiones.

