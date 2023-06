IU asegura que apoyará la investidura de Barbón en Asturias al margen de si entra o no en el Gobierno

El candidato socialista solo necesitaría los tres votos de IU y el de Podemos para ser elegido si el PP presenta candidatura y suma a sus escaños los de Vox y el de Foro

La Comisión Colegiada de IU-Asturias ha acordado garantizar la investidura del socialista Adrián Barbón como presidente del Principado para un segundo mandato al margen de que fructifiquen o no las futuras negociaciones entre ambos partidos sobre la exigencia de la coalición de incorporarse al futuro Gobierno, según han señalado a EFE fuentes de esa formación.

Esta decisión, adoptada este martes, será abordada ahora por IU con Más País e Izquierda Asturiana, las dos formaciones con las que concurrió en coalición como Convocatoria por Asturias en las elecciones del 28 de mayo.

Con 19 diputados de 45 y un sistema de investidura que solo permite apoyar o abstenerse en la votación de los candidatos y que posibilita obtener la presidencia en una segunda vuelta sin mayoría absoluta, el socialista Adrián Barbón solo necesitaría los 3 votos de IU y el de Podemos para ser elegido si el PP presenta candidatura y suma a sus 17 escaños los cuatro de Vox y el de Foro.

La decisión adoptada por la dirección de IU, unida a la postura anunciada también este martes por Podemos en el mismo sentido, despeja la posibilidad de que una hipotética abstención de ambos en la sesión de investidura abriera la puerta a que el candidato del PP, Diego Canga, fuese elegido presidente con los 22 votos que podrían sumar los escaños de esas tres formaciones.

Barbón, que ha apurado al máximo el plazo legal para que se celebre el pleno constitutivo de la Junta General surgida de las elecciones autonómicas de forma que se celebrará el 26 de junio, reiteró ayer que las conversaciones para cerrar posibles acuerdos con otras fuerzas políticas deben iniciarse por el ámbito local de cara a la constitución de los ayuntamientos el próximo 17 de junio.

"Si los dos partidos tenemos una posición clara en torno a la gobernabilidad espero que todos lo cumplamos; veremos a ver qué pasa", apuntó después de que ambas formaciones hayan mostrado su disposición a favorecer gobiernos de izquierdas en los concejos donde sumen mayoría.

No obstante, ese posible acuerdo corre peligro en municipios como San Martín del Rey Aurelio, un feudo tradicional del PSOE donde ha los socialistas han vuelto a ser la fuerza más votada, pero la organización local de IU se ha mostrado hasta ahora más proclive a una posible alianza con dos candidaturas independientes para hacerse con la Alcaldía.

"Hay que recordar que el PSOE tiene menos escaños que toda la derecha sumada, por tanto IU no puede generar inestabilidad, tiene que sumarse y trasladar a la derecha que no va a gobernar", ha asegurado hoy su secretario de Estrategia y Política de Alianzas, Alejandro Suárez.

En el ámbito autonómico, para el que Barbón pidió que sea "discreta" y "sin espectáculos públicos" para garantizar un gobierno "fuerte", Suárez ha mostrado su desconcierto ante ese mensaje dado que "eso está garantizado", pero ha advertido de que trasladarán a la sociedad su pretensión de entrar a un gobierno para transformar "y para eso se necesita entrar en áreas de decisión que hoy son opacas".

El objetivo de la coalición, ha subrayado Suárez, es entrar a dirigir en el Gobierno "aspectos económicos e industriales de importancia", pero no entrar en el Ejecutivo "de oyente" y ha añadido que el informe aprobado por unanimidad en el seno de la Colegiada incide en que la discreción "no puede confundirse con el silencio".

"No queremos que si se frustra una negociación y si se frustra un posible gobierno de izquierdas, la gente no sepa por qué. No sé si el presidente del Gobierno se está fijando en Benedicto XVI cuando pidió silencio en el cónclave en el que se le eligió a él, pero esto no es la Iglesia Católica, es una sociedad democrática y trasladaremos de manera natural nuestras pretensiones", ha añadido.