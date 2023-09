Investidura de Feijóo 2023 en directo: la última hora de la formación de Gobierno, amnistía, PP y Pedro Sánchez

00:33

El PSOE mantiene en secreto la estrategia que seguirá. Los socialistas juegan al despiste y no revelan si Sánchez intervendrá o no durante el debate. “Las estrategias se aplican, no se revelan”, dicen en la cúpula socialista. Pero la mayoría de los dirigentes cree que el presidente en funciones tomará la palabra (igual que lo hará, y de forma coordinada, su compañera de coalición, Yolanda Díaz, de Sumar) y aprovechará el debate para subrayar las diferencias entre Feijóo y él, como manera de dejar claro ante ERC, Junts, Bildu, el PNV y el BNG cuál es la alternativa si no le dan su apoyo y hay repetición electoral. El PSOE da cada vez más por hecho que Sánchez será reelegido, afirma Juan Ruiz Sierra.