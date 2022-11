Interior reitera que la Guardia Civil actuó de forma proporcionada en Melilla tras una investigación de la BBC

Desde el Ministerio recalcan que es "decepcionante y sorprendente" que se hagan acusaciones "de gran gravedad sin el sustento de ninguna prueba" | Podemos vuelve a exigir una investigación "rigurosa" en el Congreso

El Ministerio del Interior ha reiterado este miércoles "su más firme respaldo" a la actuación de la Guardia Civil el pasado 24 de junio en el salto masivo de la valla de Melilla en el que murieron al menos 23 migrantes, y ha remarcado que actuó "de forma proporcional, ajustada a la legalidad y firme" ante un intento de asalto violento a integridad territorial de España.

Lo ha hecho tras la publicación de un reportaje de la BBC sobre lo ocurrido en la frontera entre Melilla y Nador en el que la cadena británica asegura que la Policía española vio y no impidió que decenas de migrantes murieran en el perímetro fronterizo.

Ya el pasado 14 de octubre el Defensor del Pueblo consideró en las primeras conclusiones de su investigación que no se respetaron las "garantías legales nacionales e internacionales" al rechazarse en frontera a 470 personas durante el intento de salto en la valla de Melilla.

This footage from local journalist Javier Bernardo, shows Moroccan forces entering Spanish territory to take migrants back to Morocco, without giving them the opportunity to claim asylum.



This practice is often referred to as “pushbacks” and the legality of it is contested. pic.twitter.com/AnmfSPBSIh