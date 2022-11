Iglesias consigue finalmente una plaza de profesor asociado en la Complutense

El exvicepresidente del Gobierno logra la tercera plaza a la que se presentó para volver a la docencia | "En esta ocasión, la comisión no me ha excluido y me ha puntuado como el mejor candidato en atención a los méritos curriculares. Mi mayor ilusión siempre ha sido ser profesor" revela en Twitter

La Universidad Complutense de Madrid ha propuesto al exvicepresidente Pablo Iglesias para desempeñar una plaza de profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas, al ser el candidato con mejor puntuación en el proceso de selección.

Concretamente, el puesto docente que desempeñará Iglesias versa sobre 'Análisis del comportamiento político y electoral/ Teoría y práctica de las democracias', y era la tercera plaza a la que se presentó para volver a esta universidad, donde ya dio clases antes de enrolarse en la política activa como primer líder de Podemos.

Salió ya la tercera plaza de profesor que solicité en la Complutense. En esta ocasión, la comisión no me ha excluido y me ha puntuado como el mejor candidato en atención a los méritos curriculares. Mi mayor ilusión siempre ha sido ser profesor https://t.co/NECbi810lM — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 22 de noviembre de 2022

De esta forma, la comisión de selección ha publicado una resolución, con fecha de 21 de noviembre, en la que otorga a Iglesias una puntuación de 7,5 puntos, en una terna de cuatro aspirantes que optaron al proceso. Otros dos candidatos fueron excluidos de la prueba de selección.

El criterio de baremo ponderaba una serie de elementos y el que más puntuación otorgaba era la experiencia profesional, sobre todo fuera del ámbito académico como el elemento prioritario para definir la asignación de la plaza. Este apartado podía suponer hasta seis puntos de valoración e Iglesias ha obtenido cinco.

También la experiencia docente ha sido valorada en el caso del exlíder de Podemos, al conseguir 1,6 puntos, junto a otros méritos que también han sido calificados a su favor.

El tribunal evaluador formaliza la propuesta de concesión de la plaza docente, si bien habilita un plazo de diez días hábiles para interponer recursos de reclamación o revisión de la valoración efectuada. En caso de cursarse esa solicitud, se especifica un plazo de tres meses para resolver las hipotéticas quejas.

A través de las redes sociales, Iglesias ha destacado que en esta ocasión no ha sido excluido del proceso, como ocurrió en la otra plaza en la Facultad de Ciencias Políticas a la que aspiraba, y que se le ha puntuado como el mejor candidato en atención a los méritos curriculares. "Mi mayor ilusión siempre ha sido ser profesor", ha desgranado mediante un mensaje en Twitter.

En la otra plaza a la que concursó, que versaba sobre 'Ciencia Política y de la Administración', Iglesias fue descartado junto al resto de candidatos en el proceso de selección, lo que calificó de una situación "extraña" y del "todo infrecuente".

También optó a una plaza docente en la Facultad de Periodismo, aunque no logró el puesto que recayó finalmente en la periodista y presentadora Sandra Daviú.

El exvicepresidente y líder de Podemos se quedó entonces en una calificación de cuatro mientras que la aspirante que se ha alzado con la plaza es la periodista y presentadora Sandra Daviú, quien ha cosechado 7,4 puntos durante el proceso. De esta forma, quedó en quinto lugar en una terna de siete candidatos.

Lanza un nuevo canal de televisión en internet

Precisamente ayer el exlíder de Podemos anunció que lanzará pronto un nuevo canal de televisión por internet, denominado 'Canal Red', para competir con la "derecha mediática", que gestará mediante alianzas y recursos privados pero también con aportaciones ciudadanas.

Para ello, lanzó una campaña de crowfunding para obtener una cantidad de 100.000 euros, objetivo que ha conseguido a las pocas horas de desplegar esta iniciativa.

Diversos dirigentes de la formación morada han mostrado su respaldo a la nueva andadura audiovisual de Iglesias, como el caso de la actual secretaria general, Ione Belarra, o el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Iglesias dejó la política activa tras las elecciones madrileñas de mayo del año pasado y tras un breve periodo fuera de la escena pública, se volcó en colaboraciones con diversos medios de comunicación como las emisoras RAC1 y La Ser, articulista en publicaciones como CTXT, Gara y ARA, pero sobre todo mediante el podcast 'La Base', que conduce y se retransmite en el diario 'Público'. En el pasado, ya condujo el espacio de televisión denominado 'La Tuerka'.