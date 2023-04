El Gobierno rechaza las encuestas electorales "al peso" frente a la transparencia del CIS

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno ha asegurado que el PSOE quiere la máxima unión de la izquierda para continuar gobernando y evitar que haya retrocesos, con una vuelta a los "recortes del Gobierno de Mariano Rajoy"

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado este lunes que no todas las encuestas que se publican tienen la misma entidad, ya que mientras las del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o las de algún grupo de comunicación dan tranquilidad porque ofrecen todos su datos para ser analizados, otras "casi nos llegan al peso".

Rodríguez se ha pronunciado así al ser preguntada, en una entrevista en RNE, por las tres encuestas electorales publicadas este lunes por varios periódicos nacionales, que sitúan al PP en el primer puesto en intención de voto.

"Vemos tantas encuestas como días", ha subrayado la ministra, para quien es importante que los ciudadanos comprendan que no todos los sondeos tienen el mismo nivel de transparencia en cuanto a cómo se realizan. "No es desconfianza, simplemente es que no podemos analizar lo que hay dentro de ellos", ha agregado.

En todo caso, ha destacado de todas las encuestas se desprende que hay una confianza en las políticas que está desarrollando el Gobierno mientras que en el Partido Popular se produce "una caída libre en la valoración de su líder".

La ministra también se ha referido a la presentación de Sumar, la plataforma liderada por Yolanda Díaz, y ha vuelto a asegurar que el PSOE quiere la máxima unión en la izquierda para seguir gobernando y que no haya retrocesos, con una vuelta a los "recortes del Gobierno de Mariano Rajoy".

Ha añadido que el Ejecutivo ha demostrado a los que observan con atención a los progresistas que cuando se lo proponen pueden trabajar si están unidos y ha confiado en que los cambios "en la izquierda del PSOE" que se están produciendo sirvan para una mayor movilización de electorado.

"La derecha está armada, unida a la extrema derecha, por eso es importante que tengamos bien presente que todo lo que hemos avanzado no se vea de nuevo en retroceso", ha subrayado, antes de insistir en que es importante no despistarse, consolidar los cambios y conformar opciones con la mayor confianza posible.

En cuanto a las enmiendas conjuntas a la proposición de ley del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí presentadas por ERC y EH Bildu, ha señalado que es importante que se activara la reforma y ha apuntado que será en el ámbito parlamentario donde puedan analizarse estas enmiendas, al tiempo que ha expresado el deseo de que el trámite pueda culminarse cuanto antes.

También ha pedido respeto al trabajo de los grupos parlamentarios en el caso de la Ley de vivienda y ha confiado en que pueda salir adelante lo antes posible tras superarse las divergencias entre ellos.