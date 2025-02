El Gobierno canario alerta de que Trump pone en peligro al plátano y al tomate

La política arancelaria que quiere imponer el presidente de Estados Unidos (EE UU), Donald Trump, en el escenario mundial "puede echar del mercado exportador al plátano y al tomate" de Canarias. Esa es la advertencia lanzada este miércoles por la consejera de Hacienda y Asuntos Europeos, Matilde Asián, durante su comparecencia en el Parlamento para analizar el impacto en el Archipiélago, como parte de la Unión Europea (UE), de las nuevas políticas del mandatario estadounidense.

"Puede ser que no exportemos de forma directa a EE UU, pero como parte del comercio internacional, sí enviamos plátanos y tomates a través de empresas interpuestas, y un incremento de aranceles nos perjudicará", insistió Asián ante los temores expuestos por el diputado y alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez.

Esta posibilidad apuntada por la consejera sería la puntilla para el sector platanero y tomatero, que en las últimas décadas han visto como descendía la producción. En concreto, el tomate ha desaparecido casi prácticamente sobre todo porque las antiguas fincas tomateras se han reconvertido en papayeras y aguacateras para afrontar la crisis de este subsector que se inició en la primera década del siglo XXI. De hecho, según los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) y del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), la hortaliza canaria más exportada pasó de las 350.000 toneladas que había en el año 1977 a 12.690 kilos en 2023. En total, se ha dejado de cultivar un 75% de la superficie y un 50% de las empresas especializadas ha desaparecido.

Por lo que se refiere al plátano, hay que recordar que entre agosto y septiembre del pasado año se retiraron del mercado seis millones de kilos debido a la sobreoferta y la baja demanda y competencia de la banana americana en la Península, con precios ruinosos para el agricultor. En total, las exportaciones de la marca 'Plátano de Canarias' en 2024 se redujeron en 23,5 millones de kilos respecto al año anterior, situándose en los 373 millones de kilos, y los cultivos estuvieron condicionados tanto por la evolución climatológica, que generó cambios bruscos de los precios a lo largo del año, como por el aumento de los costes, que continuaron creciendo.

De hecho, para evitar un endeudamiento "irreversible", las Organizaciones de Productores de Plátanos adoptaron medidas de crisis que alcanzaron un total de 5,5 millones de kilos destinados a alimentación de ganado y producción de compost y la donación de dos millones de kilos a los bancos de alimentos de toda España.

"Huracán Trump"

La de Asián es la segunda alerta que sobre el "huracán Trump", como lo denominó el diputado Raúl Acosta (AHI), lanza en una semana el Gobierno canario, pues el propio presidente Fernando Clavijo aseguró en la pasada sesión plenaria de control al Ejecutivo que la subida de aranceles decretada por Estados Unidos perjudicará al Archipiélago: "aunque en Madrid algunos no se enteren, Canarias es Europa y esas medidas tendrán un notable impacto en una comunidad chiquita en medio del Atlántico".

En la misma línea que el presidente Clavijo, la titular de Hacienda y Asuntos Europeos hizo un llamamiento a las autoridades de Bruselas para que la contestación a Trump "no sea poner más aranceles" porque el comercio internacional quedaría perjudicado con un "incremento de precios que eleva la inflación: No me parece que reaccionar con más aranceles vaya a traernos nada bueno", remachó.

Además, recordó que "Estados Unidos se ha salido de la regla del impuesto mínimo global del 15% para las grandes empresas multinacionales", lo que conlleva a que "muchas de ellas puedan elegir ese país, y no Canarias, para invertir, por lo que se ha convertido también en nuestro competidor" para captar capital extranjero, ya que España no consiguió que "quedáramos exentos de aplicar" ese gravamen.

Canarias se enfrenta a perder inversiones al quedar fuera EE UU del impuesto a las grandes multinacionales

Asián recordó que la nueva política comercial de Estados Unidos no estaba prevista en la "estrategia normal de funcionamiento" del Gobierno de Canarias, por lo que aseguró que "primero tendremos que saber la reacción de la UE y, en virtud de ello, Canarias podrá definir su estrategia".

La titular de Hacienda también incidió en que las consecuencias de la geopolítica de Trump pueden resultar perjudiciales para Canarias en tanto en cuanto si la UE incrementa el gasto en defensa, como se habló en la mini cumbre celebrada el pasado lunes convocada en París por el primer ministro francés Emmanuel Macrón, los fondos de cohesión y otras partidas que las Islas reciben por su condición de región ultraperiférica (RUP) pueden verse afectadas.

"Si el Estado español tiene que destinar más fondos a defensa, pues tendrá que destinar menos fondos a otras cuestiones porque estos gastos no quedarían exentos de ser computados dentro la disciplina fiscal", insistió la consejera.

"Más que islas; somos RUP"

Asián también se refirió a que a estos peligros fomentados por las políticas de Trump hay que sumar las incertidumbres derivadas de que en el nuevo sistema de financiación los fondos del Régimen Económico y Fiscal (REF) se computen como tales, lo que supondría que "recibiéramos menos dinero" o que salga adelante el lobby de islas que impulsan Grecia y Baleares para difuminar el concepto RUP y la recepción de fondos de cohesión motivados por la lejanía y la insularidad. "No se nos puede tratar igual que a otras regiones con dificultades; no estamos de acuerdo con el enfoque que algunos defienden de tratar a todas las islas por igual y, con posterioridad, recibir un trato especial dentro de ese bloque", defendió.

Para Asián, "no somos solo islas ni somos solo territorio alejado ni una región al lado de un continente más empobrecido que nosotros; somos un cúmulo de todo eso y por eso somos RUP y no tenemos nada que ver con regiones con dificultades por ser de alta montaña o despobladas".

