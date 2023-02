El Gobierno acusa a Feijóo de "mentir" al atribuirles los recortes sanitarios

En medicina de familia se han incrementado un 36%, lo que desde Moncloa se señala que evidencia el compromiso y la determinación del Gobierno para revertir los recortes de plazas de la etapa del PP al frente del Ejecutivo entre 2011 y 2017

El Gobierno afirma que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "miente" al haber responsabilizado este domingo al Ejecutivo de la situación por la que atraviesa la sanidad pública, ya que asegura que se debe a los recortes que aplicó su partido.

En una jornada en la que se han sucedido manifestaciones como las de Madrid en defensa de la sanidad pública, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto del PSOE en Málaga, ha reivindicado su gestión en este ámbito frente al modelo del PP de que "se cure quien pueda" debido, ha dicho, a sus "privatizaciones y recortes".

Por su parte, Feijóo, en otro acto de su partido en Sevilla, ha lamentado que no se creen plazas de médicos, no se amplíen las ofertas de MIR, no haya médicos de atención primaria y no haya pediatras, y que la conclusión del Gobierno, a su juicio "sorprendente", sea que la culpa la tienen los presidentes autonómicos del PP.

Ante estas palabras del líder del PP, fuentes de Moncloa han asegurado que Feijóo "miente" y que en sanidad no sólo hay que gestionar, sino que hay que planificar.

Eso es lo que afirman que hace el Gobierno, comprometiéndose con la mejora de cada una de las capacidades del sistema nacional de salud.

Así, recalcan que se está impulsando una serie de reformas en materia de recursos humanos, y dentro de esa hoja de ruta, se han convocado más de 67.000 plazas de profesionales sanitarios en el que califican el mayor proceso de estabilización en la historia del sistema nacional de salud.

Apuntan además que desde que Sánchez accedió en 2018 a la Presidencia del Gobierno y hasta la última convocatoria que se acaba de realizar, las plazas de formación sanitaria especializada se han incrementado un 40%.

En medicina de familia se han incrementado un 36%, lo que desde Moncloa se señala que evidencia el compromiso y la determinación del Gobierno para revertir los recortes de plazas de la etapa del PP al frente del Ejecutivo entre 2011 y 2017.

Tras recordar que la última convocatoria de plazas de formación sanitaria especializada ascendió a 11.171, destacan la contribución de la jubilación activa mejorada para permitir que profesionales sanitarios en edad de jubilación puedan compatibilizar el 75% de su pensión con el servicio activo a tiempo completo o a media jornada durante tres años.

De la misma forma, resaltan que se han incrementado los recursos en el Ministerio de Sanidad para las homologaciones de títulos y que los presupuestos generales del Estado para este año incluyan 52 millones de euros para aumentar las plazas en las facultades de medicina.

En esos presupuestos y en los del año anterior subrayan que se va a destinar 1.000 millones de euros a atención primaria, y a ello se suma la aprobación del Plan de Acción de Atención Primaria.

Son medidas que desde Moncloa se insiste que dejan claro que Feijóo no dice la verdad al responsabilizar al Gobierno de los recortes sanitarios.