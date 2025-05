Gallardo afirma que ante las "mentiras" y el "acoso", no se va a "romper"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha clausurado el 14º Congreso Provincial del PSOE de la Provincia de Badajoz, donde ha defendido la lucha de los socialistas para frenar "la reversión y el peligro que supone el gobierno de Guardiola para los derechos conquistados". Un gobierno que, como ha afirmado, se caracteriza por oponerse a todas las conquistas “porque son la Extremadura del no y mientras que los socialistas somos la Extremadura del sí”.

En este sentido, se ha referido a la gestión del gobierno del PP en Extremadura, que ha votado en contra de la Ley de Vivienda, la reducción de la jornada laboral, el decreto de medidas para paliar los efectos de los aranceles, la subida de las pensiones "y ni siquiera han sabido gestionar la crisis del apagón eléctrico". Así lo ha afirmado el líder de los socialistas, quien se ha referido y denunciado también que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura vaya ser derogada por el PP junto a sus socios de Vox.

"Lo hacen porque somos del PSOE"

El secretario general de los socialistas ha calificado al PSOE como el partido que "defiende y conecta con la ciudadanía", una razón, ha afirmado, por la que “vienen a por nosotros y a por todo lo que han construido los gobiernos socialistas, algo que no puede decir el gobierno de Monago ni el de Guardiola”. “Saben que el PSOE es el partido que mejor representa los intereses de los extremeños y extremeñas y cuando me atacan o atacan a Pedro Sánchez, no lo hacen por quienes somos, sino porque somos del PSOE”.

“Pueden mentir, trasladar campañas de acoso, pero cuando uno tiene condiciones firmes y valores que le enseñaron en su casa y que tienen que ver con que nadie te levante los pies, nadie te rompe. Nadie nos va a doblar porque no solo van a por nuestra reputación, sino a rompernos emocionalmente, pero eso me da más fuerza, ilusión y ganas de ganar”, ha declarado Gallardo, quien ha instado a la nueva ejecutiva provincial a ir pueblo a pueblo, barrio a barrio, calle a calle y casa a casa “porque nuestra voz es la única que puede llegar a los ciudadanos sin contaminar”.

Fuga de jóvenes

Por otro lado, Miguel Ángel Gallardo ha asegurado estar en política “para que mis hijos no tengan que salir nunca de su tierra por falta de oportunidades, porque tenemos talento y las mismas condiciones que los demás”. “La gente debe saber que este partido quiere ayudarles en su proyecto de vida y que no están solos”.

Gallardo ha defendido la sanidad extremeña, que se ve gravemente amenazada con el gobierno de Guardiola, “el gobierno que no dice ninguna verdad y que solo ha basado su política en el foco y en la foto, pero que tiene proyecto político”.“No es un gobierno de fiar, es un gobierno que ha hecho que Extremadura pase de ser una voz autorizada en España a tener que pedir autorización a Madrid para gobernar”.

“Queremos gobernar en esta tierra para tener un sistema de salud equilibrado, equitativo y justo, no podemos permitir que en esta tierra haya mayores de primera y de segunda”, ha declarado para referirse a la gestión de la dependencia que hace el gobierno de Guardiola que infravalora lo público al financiar las plazas públicas en residencias municipales con la mitad de dinero que la de las residencias privadas.

El líder de los socialistas ha tenido palabras también para reconocer el trabajo de los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, así como los 13 años de Rafael Lemus al frente de la secretaria provincial de Badajoz y para el nuevo secretario, Manuel Borrego.