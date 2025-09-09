Israel
La Fiscalía investiga el asesinato de un español en el atentado del lunes en Jerusalén
EFE
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación acerca del asesinato del ciudadano español Yaakov Pinto en un atentado en Jerusalén el pasado lunes, en el que seis personas murieron cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.
Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional han informado de la apertura de las diligencias de investigación, que se inician, dentro del proceder habitual, a raíz de un oficio presentado por la Guardia Civil ayer, lunes.
Por la muerte de un ciudadano español, la Audiencia Nacional es competente para esclarecer este atentado terrorista, que Israel ha atribuido a dos ciudadanos palestinos que fueron abatidos en el lugar del ataque.
En las últimas horas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su "enérgica condena" a este atentado terrorista y ha advertido de que "la violencia no es el camino".
El ciudadano español asesinado en este atentado es Yaakov Pinto, de 25 años, que se mudó a Israel desde Melilla con 16 años, y se había casado este verano, según detallaron a EFE fuentes de la familia.
- Lucas, de Andy y Lucas, pone punto final a la polémica sobre su nariz: 'Se ha hablado de temas maquiavélicos
- La exmujer de Dani Alves expone públicamente a Joana Sanz y al exfutbolista brasileño: 'No tengo miedo
- Pánico en la carretera: Llegan los nuevos radares desde Francia que acumularon 10.000 multas en dos días
- David Broncano estrena imagen para el regreso de 'La Revuelta' y las redes lo sentencian: 'Parece que le hubieran arrastrado al mundo de la droga
- Una chica y su padre exponen la escandalosa pérdida de poder adquisitivo actual: 'En la actualidad no llegamos a estas cifras ni de coña
- Broncano regresa a 'La Revuelta' con una rajada a 'El Hormiguero' por la audiencia: 'Nos ganan por...
- Joaquín revela la peor experiencia sexual con su mujer Susana: 'Tenía los huevos como la carpeta esta
- ¿Puedo ir a más de 120 km/h? Los cambios que vienen en las autopistas y autovías europeas