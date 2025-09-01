La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el 'pendrive' a Leire Díez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación para analizar el contenido del 'pendrive' que la exmilitante del PSOE Leire Díez entregó el pasado junio al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que el partido remitió a la Fiscalía General del Estado.

Esta investigación es de carácter reservado y de la misma se ocupan la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, y el fiscal jefe Jesús Alonso, según ha adelantado La Razón y han confirmado EFE en fuentes fiscales.

Ambos se encargarán de analizar el contenido del 'pendrive' para averiguar si existen o no indicios de delito, añaden las fuentes.

El pasado 3 de junio Leire Diez entregó el 'pendrive' con información supuestamente relevante a Cerdán, antes de pedir su baja en el partido, y dos días más tarde el PSOE lo derivó a la Fiscalía General.

"Nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad, que haya luz y taquígrafos y que sigamos avanzando en este país", sostuvo entonces la portavoz del PSOE, Esther Peña.

La exmilitante socialista, a la que se le escucha en unos audios publicados por varios medios pidiendo información comprometedora sobre la UCO y ofreciendo acuerdos para conseguirla, ha sostenido reiteradamente que su participación en esas reuniones formaba parte de un trabajo periodístico que realiza desde hace varios años con la intención de publicar un libro.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ya investiga a la exmilitante del PSOE por delitos de cohecho y tráfico de influencias por sus supuestas maniobras para influir en procesos judiciales y la ha citado a declarar como imputada el próximo 11 de noviembre, a petición de la Fiscalía después de la denuncia que interpuso la organización Hazte Oír contra ella.

Además, el Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid remitió al Juzgado número 9 la denuncia presentada por el partido Iustitia Europa contra Leire Díez al constatar que ya se ha abierto una investigación "por los mismos hechos".