Feijóo reprocha a Sánchez que le dé el mismo trato que a Bildu: "20 o 30 minutos en Moncloa"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le haya citado en Moncloa para hablar "20 o 30 minutos" de política de defensa, dándole "el mismo trato" que al resto formaciones, pese a ser "el primer partido de España".

En un acto en Valls, donde ha participado en una 'calçotada' junto a otros miembros del PP, Feijóo ha afirmado que España "vive en una encrucijada" y que tiene al frente "al presidente menos fiable de Europa". Ha dicho que Sánchez tiene una "debilidad de principios" y una "debilidad enfermiza por el poder", lo que ha propiciado que en España manden "las minorías" y se esté desmantelando el control de fronteras y las políticas de extranjería e inmigración.

En este sentido, se ha preguntado cómo va a hablar Sánchez de paz en Europa "si tenemos en el Gobierno a alguien que considera enemigo a todo aquel no le dé razón". "¿Cómo vamos a tomarnos en serio la política de defensa con alguien que quiere despachar este tema en el momento más difícil de Europa, hablando con el primer partido de España 20 o 30 minutos en el palacio de La Moncloa y dándonos el mismo trato que a partidos que no suponen el 1% de representación, incluido Bildu?", se ha preguntado.

"En manos del separatismo"

El dirigente popular ha señalado que Sánchez "está asumiendo compromisos en nombre de España sin tener presupuestos, sin tener consenso en el propio Gobierno, con una coalición parlamentaria rota, sin hablar con el primer partido de España y sin dar explicaciones" en las cámaras y ante los medios de comunicación, como sí hacen otros líderes europeos. "Aquí tenemos un primer ministro desautorizado por su Gobierno, con su coalición parlamentario rota y en manos del separatismo. Así es como se presenta el primer ministro más débil de la UE", ha subrayado.

Feijóo ha declarado que su objetivo es recuperar la credibilidad de España, "volver a la política que sirve a la gente, la que no divide ni destroza la convivencia", y ha prometido que si llega a la presidencia del Gobierno devolverá "la confianza en la política".

"España tendrá un presidente en el que se pueda confiar porque no quiero mentir ni he mentido nunca, y mentir es lo contrario de la política", ha añadido. "La confianza no se negocia, se tiene o no se tiene, y por eso no vamos caer en la tentación de engañar a la gente, vamos a hacer política desde la credibilidad, en la que todo ciudadano será bienvenido", ha remarcado.

Feijóo ha estado acompañado en la 'calçotada' por el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández; la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el presidente del PP de Tarragona, Mario García.