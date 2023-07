Feijóo predice dónde acabará jugando Mbappé en una entrevista: "Si fuera su representante..."

El líder de la oposición ha concedido una entrevista al Diario AS donde ha repasado toda la actualidad deportiva Se encuentra inmerso en una gran polémica por no acudir al debate de ayer

Alberto Núñez Feijóo ha hablado con el Diario AS en la recta final de la campaña electoral sobre la actualidad de España y la actualidad deportiva. El candidato a la presidencia del PP fue preguntado por el tema estrella del verano y no rehuyó la cuestión estrella del verano.

Sobre la posibilidad de que Mbappé acabe siendo merengue, Feijóo fue claro: "Florentino es muy, muy inteligente y no creo que le entre una depresión si no lo ficha, porque el Real Madrid es más que un jugador, por muy bueno que sea. En cualquier caso, Mbappé no debería acabar su carrera sin venir al Real Madrid. Yo, si fuera su representante, le recomendaría que aceptara la oferta".

Sobre la injerencia de Macron en el asunto Feijóo ha aclarado"que no va a criticar a Macron, pero por qué no; si conociera bien al deportista y pudiera influir en su decisión, no lo descartaría".

Pólemica tras el debate con Feijóo

Alberto Núñez Feijóo vio “casi todo” el debate a tres de RTVE al que no quiso asistir. Solo se dejó una parte del último bloque, según explicó él mismo en una entrevista en RNE en la mañana de este jueves.

En plena resaca del encuentro televisivo y atendiendo la llamada de la radio pública desde Valencia, donde dará un mitin más tarde, aseguró que sigue medicado a causa del lumbago.

“No me pareció razonable el planteamiento”, volvió a defender, “sin que estuviesen el resto de socios de la coalición parlamentaria”. Para Feijóo, el debate “no ofreció ninguna novedad a los españoles”.

Y ante la crítica que le lanzó Sánchez sobre que se avergonzaba de estar junto a Santiago Abascal en el atril, Feijóo respondió: “No sé si es Sánchez quien se avergüenza de estar con Otegi, Junqueras o el partido de Puigdemont”.