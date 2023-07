Por qué no ha estado Feijóo en el debate

Este miércoles 19 de julio se celebra el debate a tres El líder del Partido Popular ha rechazado la invitación

Se acerca el momento. El próximo domingo 23 de julio se celebrarán las Elecciones Generales en España y se conocerá al nuevo presidente del Gobierno. Los partidos aprovechan los últimos días para acabar de convencer a los votantes, y para ganarse su confianza.

A lo largo de la campaña electoral se han organizado tres debates: el 10 de julio un cara a cara entre Feijóo y Sánchez; el 13 de julio un debate a siete en RTVE; y el 19 de julio, un debate a cuatro en RTVE.

Este miércoles 19 de julio se emitirá el último debate electoral, a cuatro días de la cita con las urnas. Aunque estaba previsto que fuese a cuatro y participaran Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox), Alberto Núñez-Feijóo (PP) y Yolanda Díaz (Sumar), el líder del Partido Popular decidió rechazar la invitación. Tampoco participó en el que se celebró el 13 de julio, también en RTVE.

Feijóo ha asegurado que no acudirá al "semidebate" porque el PSOE no estaría dispuesto a formar parte de un debate a 7: "Si no podemos estar todos, pues que debatan los que quieran ir, pero el PSOE en este caso, ha vetado la posibilidad de que los siete partidos que juegan en esta posible alternancia política podamos estar todos debatiendo".

El gallego ha explicado que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no conseguirán 176 diputados, y que "para complementarlos necesitan a ERC, a Bildu, a Junts". Además, ha comentado que al ser un debate a cuatro, se ha censurado a "los partidos independentistas que son apoyos del Gobierno".

No solamente eso, y es que desde el partido popular, aseguraban que a RTVE le falta "neutralidad", y que el medio de comunicación es "parte de la estrategia de campaña del PSOE".