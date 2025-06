Feijóo llama a manifestarse contra el Gobierno y "no confiarse": "Cuanto más débiles son, más peligrosos"

Alberto Núñez Feijóo no para de calentar el ambiente para la manifestación que ha convocado el PP el próximo domingo en la madrileña Plaza de España a las 11:00 de la mañana. El líder de los populares, que lleva un par de días de gira por distintos puntos del país, ha recalado este sábado en la capital para arropar a Isabel Díaz Ayuso en un acto para celebrar el ecuador de su legislatura. Como ha hecho desde que anunció la movilización el pasado jueves, Feijóo ha llamado a todos los ciudadanos a manifestarse contra las "prácticas mafiosas" del Ejecutivo y ha pedido "no confiarse" con las informaciones que van saliendo del Gobierno: "Cuanto más débiles son, más peligrosos".

En un acto en el que nada se ha dicho sobre la gestión de Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid ni tampoco de la de José Luis Martínez Almeida en el ayuntamiento de la capital, el Gobierno ha sido la diana de todas las críticas. El líder de los populares, en un tono más relajado que el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asegurado entender la "perplejidad" de los ciudadanos ante las polémicas que rodean al Ejecutivo.

"Esto no es una democracia, esto no es digno, esto no es decente, esto son prácticas mafiosas", ha sentenciado bajo un intenso sol en el Parque de Berlín. A renglón seguido, ha señalado que es el PSOE quien está "en los bajos fondos de la política" y los que han convertido la política "en cloacas". En este sentido, Feijóo ha apuntado que la receta para hacer frente al Gobierno de Pedro Sánchez pasa por tres cosas: "No rendirse, no fiarse y no lamentarse".

Ante esta situación, Feijóo ha reclamado que el próximo domingo se produzca "el gran grito libre de una España que no se va a callar". Sin embargo, no ha hecho ninguna mención a la oferta que el pasado jueves puso sobre la mesa de los socios de Sánchez para sacar adelante una moción de censura. El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado este fin de semana que no ve una alternativa a Sánchez y el secretario de Junts, Jordi Turull, tildó la propuesta de "broma".

El congreso de los populares

El líder de los populares también ha aprovechado para reivindicar la importancia del congreso que celebrará su formación el primer fin de semana de julio. "Este congreso es un punto de inflexión, no solo para el partido, sino para España y por eso os pido que os impliquéis", ha afirmado tras agradecer la expectación que está provocando esta cita: "España está atenta a la alternativa". A este respecto, ha recalcado que no solo vale con "indignarse" con el Ejecutivo, sino que es necesario "convencer y construir".

En un intento de eliminar cualquier rumor sobre las discrepancias que pueden surgir en este congreso entre su figura y la de Díaz Ayuso, Feijóo ha dicho que "quien tiene un problema con el PP de Madrid no es Génova [la sede del PP nacional], es la Moncloa". Además, se ha comprometido a llegar a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones y hacerlo con el apoyo de los populares madrileños.

"No llegaremos a ocupar, sino a servir; no vamos a sustituir, sino a transformar; y lo haremos con valor y con valores", ha aseverado tras explicar que revertirán la mayoría de leyes del Gobierno: incrementarán las penas por malversación, prohibirán el indulto de delitos de corrupción, impedirán que haya terroristas en las listas electorales, limitarán el uso de los reales decreto y eliminarán ministerios, altos cargos y asesores.