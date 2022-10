Feijóo: "El Gobierno de Sánchez es el mejor ejemplo de Europa de cómo no gobernar"

El líder de los populares afirma que las decisiones del presidente del Ejecutivo representan el "manual de las malas prácticas de gobierno"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este domingo que el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez es "el mejor ejemplo de Europa de cómo no hay que gobernar", pues sus decisiones representan el "manual de las malas prácticas de gobierno".

En su intervención en la apertura de la convención que inicia su partido en Canarias para explicar a lo largo de la semana el plan de gobierno para las islas, junto con el líder los populares en el archipiélago, Manuel Domínguez, y en Gran Canaria, Miguel Jorge Blanco, Feijóo ha sostenido que para gobernar se deben tener "referentes de cómo hacerlo y de buenas prácticas" que sí dispone su partido que se está preparando para el "gran reto" de gobernar España y en la comunidad canaria.

Domínguez ha afirmado que "es un honor" el haber contado con Feijóo "como pistoletazo de salida a esta convención itinerante que va a visitar las ocho islas para presentar su plan de gobierno "porque cuando uno se convierte en alternativa tiene que estar preparado".

"Te debemos el que seamos alternativa de gobierno" y que "hayas devuelto ilusión y esperanzas", así como que el PP sea un partido, "serio, responsable y que confía en España y los españoles; todos sabemos que quien se sienta ahí será el próximo presidente de España", ha afirmado Domínguez.

"Baño de gente"

El presidente del PP en Gran Canaria ha destacado también el "baño de gente" que ha tenido Feijóo en su visita a la isla, como se demostró ayer en un paseo que dio por Las Canteras y este domingo en la convención, con más de 1.000 personas interesadas en "escuchar cómo quieres transformar el país".

Jorge Blanco ha señalado que "todas las miradas están puestas en el PP y en ti por que el hartazgo de Pedro Sanchez y su Gobierno" y sus "ilusiones en nuevos proyectos políticos", pues están convencidas que "la mejora de la economía doméstica y el control de la inflación solo puede venir de manos de PP".

Feijóo ha hecho hincapié en tres premisas fundamentales en la acción de un buen gobierno: "Pensar en gobernar y no en figurar y resistir, respetar siempre las instituciones del Estado antes que al partido político en que se milite y siempre pensar en el país antes que en las elecciones".

Como referentes de buenas prácticas, ha citado como ejemplo Andalucía, donde su partido lleva tres años y medio gobernando y ha sacado a la comunidad del "furgón de cola del paro" y la ha convertido en "locomotora" en la creación de empleo y economía, así como Galicia, donde ha servido de "freno a los nacionalismos".

Feijóo ha dicho que Canarias también ha sido referente de buenas prácticas, con buenos alcaldes, presidentes de cabildos y ministros como José Manuel Soria, cuya presencia en el acto ha agradecido.

Referente de cómo no hay que gobernar

A juicio del líder del PP, "es fundamental contar con referentes de cómo hay que gobernar y cómo no; el Gobierno de España es el mejor referente de Europa de cómo no, el manual de las malas prácticas son las decisiones del Gobierno de España".

Cuando uno toma posesión como presidente de un Gobierno ya no se debe a su partido sino al gobierno de los intereses nacionales y a los que le han votado y los que no, y hay que marcar la diferencia entre ser presidente y ser secretario general de un partido, "lo que parece una obviedad pero Pedro Sánchez no lo ha entendido", ha remarcado.

El gabinete de Sánchez tiene "muchas cuotas antes que talento" y su Gobierno es "inmenso, el más caro de la democracia, con 22 ministros en el momento de mayor dificultad del país", lo que supone a juicio de Feijóo "una provocación que no se puede silenciar.

Del Gobierno de Sánchez, ha insistido en criticar los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado para 2023, por ser "el programa electoral más caro de la historia" y que "más dista de lo que necesita España" y que además se reparten por "pura conveniencia" para poder sacarlos adelante, a lo que ha añadido que como en Canarias no se necesitan sus votos, porque ya cuenta con el apoyo de su presidente socialista, Ángel Víctor Torres, "no se suben los presupuestos" en las islas.

"Muleta" del independentismo

Feijóo ha reiterado que al Gobierno de Sánchez "no le preocupan las malas compañías" para gobernar, "como han dicho hasta compañeros de su partido y socialistas importantes" y ha vuelto a exigir que explique el giro de su política respecto a Marruecos y Argelia, y a rechazar que sea "muleta" de los independentistas en Cataluña porque ellos "son la muleta en las Cortes Generales".

"Esto va de socialistas e independentistas y lo que queremos es que vaya de españoles", ha subrayado el líder del PP, quien también ha criticado la política fiscal, tributaria y presupuestaria de Sánchez porque "en ningún lugar ha funcionado".

"Sánchez nos ha costado más de 200 millones de euros de deuda cada día", ha lamentado Feijóo, que ha añadido que "lo progresista para Sánchez significa que la deuda la paguen nuestros hijos cuando lo progresista es pagar lo que se debe y no dejar una deuda que no van a poder pagar".

El líder del PP ha afirmado que "unir a la sociedad española para que no se divida" será su prioridad si llega a la Moncloa y ha calificado de "excelente idea" la convención y ha considerado "muy buen señal" que 200 personas no hayan podido seguir en la sala el acto por falta de aforo.

Además, se ha mostrado convencido de que la iniciativa de Domínguez de organizar esta convención es consecuencia de que ha sido alcalde; "ellos saben muy bien que a la gente lo que le interesa es centrarse en problemas ordinarios del día a día, no discursos ni políticos bien parecidos, sino llegar a final de mes y que al abuelo le cuidan, que funcione el hospital y que sus hijos puedan ir a la escuela".