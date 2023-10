Feijóo anuncia que el PP recurrirá contra la ley de amnistía

El líder del PP dice que esa norma iría contra "el ordenamiento jurídico" y supondría "una involución democrática" y "una decisión reaccionaria"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que, si Pedro Sánchez y sus aliados parlamentarios aprueban una ley de amnistía del 'procés', la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha afirmado que considera que esa norma iría contra "el ordenamiento jurídico" y supondría "una involución democrática, una decisión reaccionaria y un fraude electoral masivo".

Feijóo ha dicho que su partido no puede ser "cómplice" de una "decisión injusta" que ve solo como una "conveniencia" de Sánchez para seguir en la Moncloa, rechazando que una medida así vaya a mejorar la "convivencia" de los catalanes como alega el dirigente del PSOE. "No se está pactando ningún tipo de reconciliación, es una transacción política. Y los afectados por la presunta amnistía no han dicho que no volverán a incumplir la ley, sino que volverán a reactivar el incumplimiento de la ley a través de declaraciones de independencia", ha añadido.

La reunión con Junts

En la entrevista le han preguntado si algún dirigente del PP se reunió con Junts y, un tanto atropellado, ha respondido que "alguna persona relacionada con el PP" se vio "con personas relacionadas con Junts". Ha justiticado ese contacto porque él gano las elecciones y consideró que su partido debía reunirse con los grupos parlamentarios para intentar su investidura. En todo caso, ha obviado que esa cita con Junts no fue anunciada previamente como sí hizo con otros partidos (PSOE, PNV, Coalición Canaria...).

¿Y de qué hablaron en ese encuentro? "Hablaron de la amnistía, de que el catalán tiene que ser lengua oficial en el Congreso de los Diputados, de una consulta, de un referéndum en Catalunya. No han mentido. Lo bueno de hablar con el independentismo de Junts es que no nos han metido. Le han dicho lo mismo que a Sánchez", ha explicado. "Yo he tenido que decir que no estamos de acuerdo. No admito esas propuestas para pagar ese precio para ser el presidente del Gobierno", ha continuado antes de rematar: "La relación de información con Junts fue leal".