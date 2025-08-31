Feijóo: "España tiene "un Gobierno fallido" que se pone "de perfil" frente a los incendios"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que España "no es un Estado fallido", sino que lo que pasa es que "tiene un Gobierno fallido" en el que las comunidades autónomas se han coordinado para actuar ante los incendios, mientras el Ejecutivo se ha "puesto de perfil".

En el tradicional acto del partido en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), para inaugurar el curso político, ha afirmado que "ya está bien de que ante cualquier desgracia el Gobierno siempre se ponga de perfil" y siempre eche la culpa a otros.

"No falla, la culpa siempre es del PP, de las comunidades del PP o de un tal Feijóo", ha reprochado, por lo que se ha preguntado "qué pacto de Estado" plantea el Gobierno tras los incendios y cómo puede ser creíble si "no son capaces ni de aprobar a unos presupuestos".