La Audiencia Nacional retrasa el inicio del juicio contra la familia Pujol hasta el 24 de noviembre

Archivo - El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol

Archivo - El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol / Kike Rincón - Europa Press - Archivo

ACN

La Audiencia Nacional prevé comenzar el juicio contra la familia Pujol el 24 de noviembre, 15 días después del calendario fijado inicialmente. Según el nuevo calendario, el proceso judicial terminaría seis meses después, el 14 de mayo de 2026. El calendario actual marca 42 sesiones en diferentes fechas de los meses de noviembre y diciembre de 2025 y enero, febrero, marzo y abril del 2010. El número de testigos en la causa es de 254. Los Pujol se enfrentan a acusaciones de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda pública y frustración de la ejecución. La Fiscalía solicita nueve años de cárcel para Jordi Pujol, y penas que van de ocho a 29 años para sus hijos y Mercè Gironès.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordó la apertura de juicio oral hace cuatro años, en el 2021. Se sentarán en el banquillo de los acusados el expresident Pujol, sus siete hijos y otras 16 personas, entre ellas empresarios como Luis Delso, Carles Sumarroca y Carles Vilarrubí. Marta Ferrusola, una de las investigadas, falleció el 8 de julio del 2024.

Entre los que declararán a lo largo de estos seis meses se encuentran políticos, empresarios y miembros de cuerpos policiales. Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, y los exresponsables de la Banca Privada de Andorra son algunos de los testigos que pasarán por el tribunal.

También el ahora consejero de Justicia, Ramon Espadaler, que fuiste líder de Unió, el exconseller de Medio Ambiente con ICV Salvador Milà o el empresario Jordi Puig, hermano del también exconsejero Felip Puig, además del asesor fiscal Joan Anton Sánchez Carreté.

