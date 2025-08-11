Extremadura acusa al País Vasco y Cataluña de xenofobia contra los migrantes

Sin medias tintas. El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha acusado este lunes a las comunidades autónomas de País Vasco y Cataluña de aplicar "políticas absolutamente xenófobas y racistas", al considerar que "no quieren" acoger en sus territorios a más menores migrantes no acompañados. Así se ha referido, a preguntas de los medios, después de que hubiera trascendido que el Gobierno central iniciaría hoy el traslado de los menores desde Canarias.

En este sentido, ha defendido que Extremadura y el resto de regiones, salvo las dos mencionadas, actúan con solidaridad con Canarias y han acogido a los menores "con toda la dignidad y dándole lo que les niega el Gobierno de España". Sin embargo, ha criticado que al País Vasco y Cataluña no llegará ningún menor porque "no van a aprender nunca el lenguaje que ellos quieren que aprendan, el catalán y el vasco".

"Esto que es muy duro decirlo, pero es la realidad y es lo que hay detrás, el racismo y la xenofobia de dos comunidades autónomas que tienen unos votos que valen mucho más que los de los extremeños, andaluces, castellanoleoneses, castellanomanchegos o madrileños", ha manifestado. "Si no estuvieran haciendo un chantaje al presidente del gobierno con esos siete votos de los catalanes estaríamos hablando de otra cosa", ha argumentado.

En su intervención, el consejero ha añadido que vascos y catalanes "utilizan la fuerza de los siete votos para qué cosa más repugnante que para evitar que lleguen menores no acompañados a sus comunidades autónomas y sí lleguen al resto". "Es absolutamente repugnante y absolutamente rechazable", ha añadido, con independencia de lo que piense "a un lado o a otro del espectro ideológico, porque cuando se trata de dignidad y de humanidad no hay ideología posible".

Colapso y falta de información

En esta línea, Bautista ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de mantener una "desinformación absoluta" sobre el reparto de menores, así como de "colapsar" los sistemas de acogida autonómicos "sin coordinación ni recursos suficientes". Ha afirmado que no sabe cuántos llegarán a Extremadura ni cuándo, ya que se han enterado "por la prensa" de un nuevo plan de distribución distinto al de los 159 menores inicialmente anunciados para la comunidad extremeña y aún no aprobado por real decreto.

El responsable autonómico ha recordado que el Tribunal Supremo determinó que la acogida de estos menores corresponde al Estado "en sus centros de acogida estatales". "Sin embargo, el Ejecutivo colapsa los sistemas regionales sin coordinación previa y con financiación insuficiente", ha criticado. De hecho, ha preciso que el Gobierno estima que Extremadura puede acoger a 344 menores no acompañados, cuando la capacidad total de la comunidad para todos los menores tutelados (migrantes y nacionales) es de 374.

La región acoge en la actualidad a 81 menores no acompañados bajo tutela autonómica, cifra que, con la llegada de los 159 anunciados, situaría la ocupación "en un 300 o 400%". Asimismo, el consejero ha reprochado que los dos millones de euros ofrecidos por el Gobierno "cubren solo los tres primeros meses" de estancia, mientras que la tutela se mantiene hasta los 18 años, "asumiendo la Junta los gastos de sanidad, educación, personal y alimentación".