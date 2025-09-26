Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Asamblea de la ONU

España se ausenta del discurso de Netanyahu, boicoteado por decenas de países

La delegación no estuvo entre los países que se levantaron y abandonaron la sala a la llegada del primer ministro de Israel, sino que optó por no asistir, como hicieron los representantes de otros países europeos

Numerosas delegaciones se ausentan de la Asamblea de la ONU a modo de protesta al hablar Benjamín Netanyahu.

Numerosas delegaciones se ausentan de la Asamblea de la ONU a modo de protesta al hablar Benjamín Netanyahu. / EFE

EDFE

Nueva York

La delegación de España estuvo ausente de la Asamblea de Naciones Unidas en el momento del discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que fue boicoteado por decenas de delegados que abandonaron la sala.

Fuentes oficiales españolas confirmaron a EFE que España "no asistió" al discurso, es decir, no estuvo tampoco entre los países que de manera ostentosa se levantaron y abandonaron la sala justo cuando Netanyahu iba a hablar.

Las fuentes precisaron que España se concertó con otros países europeos -no precisaron cuáles- para marcar así sus distancias con Israel en un momento de creciente aislamiento diplomático del Estado hebreo.

Cuando el primer ministro israelí comenzó a hablar, la imponente sala de la Asamblea General estaba prácticamente vacía.

El discurso de Netanyahu, que fue el primero de la jornada del viernes, era esperado con gran expectación porque se adivinaba algún movimiento de protesta, como finalmente ocurrió.

Noticias relacionadas y más

Para contrarrestar estas protestas, decenas de personas pro israelíes se personaron en la tribuna del público, situada por encima del espacio de las delegaciones, y aplaudieron ruidosamente a Netanyahu en varias ocasiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres
  2. Fati Vázquez destapa su romance con Lamine Yamal y le lanza una advertencia
  3. Así es la enigmática esposa de Dembélé: pocos conocen su historia
  4. Sergio Ramos se hace de oro: el futbolista vende su casa de La Moraleja por un auténtico dineral
  5. Una española sale sola por la noche en Marruecos y llega a esta reflexión: 'Es peligrosamente bonito
  6. Scottie Pippen, último invitado de 'La Revuelta' y la polémica con su exmujer Larsa y el hijo de Jordan
  7. El motivo por el que Pedri practica ayuno intermitente: 'Me siento mucho mejor
  8. Charlotte Cardin, la cantante ignorada del Balón de Oro se abre en canal : 'Fue un momento de gran soledad

España se ausenta del discurso de Netanyahu, boicoteado por decenas de países

España se ausenta del discurso de Netanyahu, boicoteado por decenas de países

El juzgado de la dana notifica a Carlos Mazón el auto que lo invita a declarar

El juzgado de la dana notifica a Carlos Mazón el auto que lo invita a declarar

Sánchez aborda los retos globales en la cumbre de líderes progresistas en Londres este viernes

Sánchez aborda los retos globales en la cumbre de líderes progresistas en Londres este viernes

Las cinco propuestas de Feijóo sobre inmigración para contener a Vox

Las cinco propuestas de Feijóo sobre inmigración para contener a Vox

El PP manda una carta a Sánchez para recordarle que incumple su comparecencia mensual en el Senado

El PP manda una carta a Sánchez para recordarle que incumple su comparecencia mensual en el Senado

El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela

El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela

Bolaños reclama al Consejo del Poder Judicial "agilidad" en las diligencias abiertas al juez Peinado

Bolaños reclama al Consejo del Poder Judicial "agilidad" en las diligencias abiertas al juez Peinado

PP y Vox terminan divididos el primer mes del curso con Espinosa como elemento añadido de discordia

PP y Vox terminan divididos el primer mes del curso con Espinosa como elemento añadido de discordia