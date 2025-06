Sánchez cifra en 350.000 millones el ahorro por el acuerdo con la OTAN para no asumir el 5% del gasto militar

El Gobierno español ha logrado un acuerdo con la OTAN que le exime de comprometerse a gastar un 5% del PIB en defensa. "Respetamos el deseo legítimo de otros países de aumentar su inversión en defensa, si así lo quisieran, pero nosotros no vamos a hacerlo", ha indicado el el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una declaración institucional la tarde de este domingo en el Palacio de La Moncloa para dar cuenta de los detalles. Según los cálculos del jefe del Ejecutivo, este acuerdo permitirá a España ahorrar 350.000 millones de euros hasta 2032, que deberían aportarse a través de recortes sociales o, lo que es lo mismo, según ejemplificó, unos 3.000 euros anuales en impuestos a la clase trabajadora.

Según ha defendido, este acuerdo, incluyendo en la declaración final una fórmula más laxa de la prevista, no haría mella en el papel de España en la Alianza, "cuya participación, peso y legitimidad siguen intactas, con todos los deberes y derechos que conlleva". De este modo, en la declaración final de la cumbre que se celebrará esta semana, se ha modificado el texto para evitar compromisos colectivos absolutos. En vez de “todos los aliados”, figura “los aliados”. Un cambio "clave" que refleja la postura liderada por el Gobierno español: "No todos los aliados están obligados al 5%".

Sánchez ha asegurado que esto permite a España cumplir los compromisos con la Alianza sin necesidad de incrementar su inversión en ese ámbito. "En nuestro caso, el 5% del PIB sería desproporcionado e innecesario", ha dicho, y ha recalcado: "El 2,1%. Ni más ni menos". El compromiso de los países de la OTAN respecto a ese gasto será uno de los asuntos clave de la cumbre de la Alianza que se celebrará este martes y miércoles en La Haya.

Sánchez ha logrado con este acuerdo evitar un choque con la OTAN y EEUU, al tiempo que da un paso en la dirección de atornillar la mayoría de investidura en el medio del escándalo por el 'caso Cerdán' y mandar un mensaje de su determinación para estirar la legislatura con un cambio de rumbo en la agenda. Además de los argumentos relacionados con la operatividad o el esfuerzo previo realizado, Sánchez pone sobre la mesa, como razón para plantarse en el aumento del gasto militar, el sostenimiento del Estado de bienestar.

Una línea roja de sus socios, incluido Sumar, que forma parte de la coalición de Gobierno. Así, ha manifestado, que el aumento hasta el 5% del PIB del gasto en defensa sería "incompatible con el Estado de bienestar y nuestra visión del mundo". Desde IU, formación dentro del espacio de Sumar, ya valoraron el pasado jueves que la carta de Sánchez “y la posición adoptada van en la dirección correcta”. “Para dar estabilidad a la legislatura, a las medidas anticorrupción hay que añadirle medidas contra las políticas belicistas y el aumento del gasto militar”, defendieron fuentes de la dirección de este partido.

"Nos obligaría a tener o bien subir drásticamente los impuestos a la clase media trabajadora o recortar severamente nuestro Estado de bienestar. A renunciar, por tanto, a muchos de los avances sociales que nos ha costado tanto conquistar o reconquistar durante estos últimos 7 años", advirtió en su declaración institucional para calificar de como un "éxito" el acuerdo. "Una línea roja", que ya manifestó con su plante el pasado jueves a asumir este compromiso y que, tras una negociación diplomática al más alto nivel, se ha saldado evitando consecuencias respecto a la unidad de la Alianza, según ha garantizado Sánchez.

Capacidades similares con gastos diferentes

"España permanece dentro del consenso de la OTAN", aseguró para añadir que en las negociaciones se ha logrado "modificar ese consenso para que se pueda armonizar el deseo legítimo de una mayoría de Estados miembros dentro de la Alianza, a fijar un compromiso de gasto del 5% del PIB con el derecho que tenemos otras naciones a no tener que hacerlo siempre y cuando entreguen las capacidades pactadas, que es lo que hemos logrado". Por ello, ha aludido en varias ocasiones a la soberanía de cada país.

"Cada miembro de la OTAN, como países soberanos que somos, tenemos el derecho y la obligación de elegir si se quiere o no asumir esos sacrificios y nosotros como país soberano elegimos no hacerlo", zanjó. Todo ello porque España mantendría "intacto su compromiso con las capacidades militares (capability targets) acordadas con la OTAN". UN compromiso que no estaría ligado automáticamente a un porcentaje del PIB, para limitarse a entregar capacidades operativas. Se parte de la premisa de que cada país tiene realidades económicas diferentes, y por lo tanto pueden entregar capacidades similares con un gasto diferente en porcentaje de PIB.

Declaración final

En el acuerdo se ha desvinculado el objetivo del 5% del PIB del compromiso con las capacidades militares. De este modo, se reconoce que son compromisos diferentes: uno político, otro técnico-operativo. De ahí que fuentes de Moncloa insistan en que "España mantiene íntegro su compromiso con las capacidades. Asimismo, se ha acordado un intercambio de cartas oficiales entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente del Gobierno por las que el primero reconoce que “España tendrá flexibilidad para alcanzar sus objetivos soberanos” y el Ejecutivo, por su parte, agradece esa comprensión y confirma que aceptará dicho borrador de declaración final.

La declaración final, según trasladan con satisfacción fuentes de Moncloa, "respeta nuestra soberanía y nuestro derecho a decidir cuánto del PIB dedicamos a Defensa". Una posición por la que, según añaden tras mantener conversaciones a varias bandas durante los últimos días para preparar la cumbre de La Haya, "hemos encontrado en muchos aliados comprensión, apoyo y voluntad de consenso, no rechazo ni presión".