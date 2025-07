Errejón acusa a Mouliaá de coaccionar a una testigo y pide investigarla por obstrucción a la justicia

El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón ha pedido al juez que le investiga por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá que investigue a la denunciante por un posible delito de obstrucción a la justicia, debido a la actitud "coactiva, amenazante e intimidatoria" hacia una testigo para que avalara su versión.

La letrada de Errejón, Eva Gimbernat, ha presentado un escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, en el que solicita que deduzca testimonio contra Mouliaá por la posible comisión de un delito de obstrucción a la justicia del artículo 464 del Código Penal por su "actitud coactiva, amenazante e intimidatoria" hacia una testigo "para que modificara su testimonio, avalando su versión judicial".

Lo hace tras analizar las conversaciones, reflejadas en un informe policial entregado recientemente al juzgado, que ambas mantuvieron en febrero y marzo de 2025, cuando Mouliaá supo que el juez llamaría como testigo a la dueña del piso en el que se celebró la fiesta en la que presuntamente Errejón la agredió sexualmente. La agresión denunciada tuvo lugar el 8 de octubre de 2021 y se denunció en 2024.

En esa conversaciones por WhastApp -tanto mensajes de texto como audios- la actriz admite que cree que el expolítico no incurrió en este delito pero sí hizo "abuso de poder, y se aprovechaba en la situación en la que estaba".

En otro audio Mouliaá dice a la otra mujer: "Si coges y empiezas a decir que si te conté no se qué, si luego me fui súper happy a su casa, pues me van a meter por denuncia falsa, y es que no fue así", incide, y pide a la que había sido amiga -ya no lo eran- no que mienta, pero que tampoco diga cosas que puedan ir en su contra, explicándole en lo que se debería centrar.

Para la defensa de Errejón "la finalidad de la denunciante" era que la testigo "secundara los hechos denunciados o, por lo menos, no la contradijera, comprobándose que ésta, a medida que avanza la conversación, va subiendo de tono, tanto de forma verbal como por escrito, llegando a los insultos ('puta mentirosa', 'no me seas hija de puta', 'no tienes vergüenza'), acusándola de tener 'un problema mental' por no apoyarla y amenazándola incluso con 'denunciarla por mentirosa', utilizando el chantaje emocional".

Ante esta insistencia, la dueña del piso de la fiesta le contesta que ella es "la testigo principal" y deja clara en varias ocasiones su postura: "Yo no voy a mentir". Todo ello hace apreciar a la letrada de Errejón que Mouliaa incurrió en el citado delito de obstrucción a la justicia.

Además, en el mismo escrito, la abogada de Errejón denuncia que Mouliaá aportó en su denuncia una conversación con otra testigo -que fue llamada a declarar por Mouliaá pero finalmente desistió de su testimonio- de forma "incompleta y recortada, omitiendo la deliberadamente determinados mensajes remitidos por la propia denunciante".

Se trata de la amiga a la que la actriz escribió tras la presunta agresión, diciendo que se había sentido "invadida", en unos mensajes aportados ahora íntegramente por la Policía en los que se desvela que la actriz reconoce que ambos habían "conectado", se queja de que Errejón iba "muy rápido" pero explica que al decirle que parara lo hizo y le pidió perdón.

La letrada de Errejón también expone que Mouliaá "mintió por enésima vez" cuando dijo que había escrito por WhatsApp a Errejón un mes después de la agresión para que quedara constancia del contacto que habían mantenido, ya que en el informe policial se revela que ese mensaje es del 7 de octubre de 2021, un día antes del encuentro.