Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral

La proyección de escaños sitúa al PP entre 26 y 28 diputados y a Vox entre 11 y 13, una suma que superaría con holgura los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta

Elecciones en Extremadura, en directo.

Elecciones en Extremadura, en directo. / Agencias

José Luis Escudero

Olaya González

Extremadura celebra este domingo sus elecciones autonómicas. Serán el primer examen de la política española tras las generales y en pleno ecuador de legislatura. Desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, el bloque conservador parte con ventaja. La proyección de escaños sitúa al PP entre 26 y 28 diputados y a Vox entre 11 y 13, una suma que superaría con holgura los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta. El bloque progresista se enfrenta a mayores dificultades. Incluso en el escenario más favorable, la suma de PSOE (19-21 escaños) y Unidas por Extremadura (6-7) quedaría al límite o por debajo de la mayoría absoluta.

Sigue aquí en directo los resultados de las elecciones en Extremadura.

