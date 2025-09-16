Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Comicios autonómicos

Las elecciones en Castilla y León serán el 15 de marzo si no se adelantan las generales

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. / EP

EP

Palencia

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según lo ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.

No obstante, Vázquez ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios.

  1. Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés
  2. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: 'Poco a poco se va a ir imponiendo
  3. Alerta en España: Mario Picazo advierte de temperaturas altas y hasta 50 litros de lluvia por metro cuadrado
  4. Arturo Pérez-Reverte señala las 3 'instituciones' más serias de España: 'El rey, la Guardia Civil y...
  5. Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
  6. La nueva realidad de Lolita tras el 'palo' de Hacienda: 'No me hace ninguna gracia
  7. Andreu Buenafuente se mofa de las obras del Spotify Camp Nou con un 'dardo' a Laporta: 'No está a la altura
  8. Gonzalo Miró habla sin filtros de la Vuelta a España: 'Cuando los políticos no están a la altura...

Felipe VI denuncia la "crisis humanitaria insoportable" que sufre Gaza en sus primeras palabras en Egipto

Felipe VI denuncia la "crisis humanitaria insoportable" que sufre Gaza en sus primeras palabras en Egipto

UCO, fiscal y juez tenemos un problema con Cerdán y se llama pasta

UCO, fiscal y juez tenemos un problema con Cerdán y se llama pasta

Junts somete la delegación de migración a Cataluña a la votación del Congreso para mantener viva la polémica ley

Junts somete la delegación de migración a Cataluña a la votación del Congreso para mantener viva la polémica ley

La Comisión de Venecia en España: grupos tan dispares como ERC y Hazte Oír trasladan a los expertos europeos su visión sobre la justicia

La Comisión de Venecia en España: grupos tan dispares como ERC y Hazte Oír trasladan a los expertos europeos su visión sobre la justicia

Las elecciones en Castilla y León serán el 15 de marzo si no se adelantan las generales

Las elecciones en Castilla y León serán el 15 de marzo si no se adelantan las generales

El TSJM obliga a la Oficina de Conflicto de Intereses de Moncloa a investigar a Sánchez por el rescate de Air Europa

El TSJM obliga a la Oficina de Conflicto de Intereses de Moncloa a investigar a Sánchez por el rescate de Air Europa

Un juez que coincidió en Justicia con Dolores Delgado asume la causa en la que se investiga a González Amador

Un juez que coincidió en Justicia con Dolores Delgado asume la causa en la que se investiga a González Amador

Los Reyes viajan a Egipto, mediador en Gaza, tras las sanciones de Sánchez a Israel

Los Reyes viajan a Egipto, mediador en Gaza, tras las sanciones de Sánchez a Israel