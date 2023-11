EH Bildu reivindica la nación vasca y asegura que ha venido para "llevar a este país a la libertad"

Otegi afirma, ante miles de personas en Bilbao, que la legislatura va a estar marcada por el "reconocimiento nacional de Euskal Herria"

Decenas de miles de personas se han manifestado este sábado por las calles de Bilbao, convocadas por EH Bildu, para reivindicar la nación vasca. En la cita, su coordinador general, Arnaldo Otegi, ha asegurado que la coalición soberanista ha venido para "llevar a este país a la libertad" y ha advertido que legislatura en el Estado va a estar marcada por el "reconocimiento nacional de Euskal Herria".

Bajo el lema 'bajo el lema 'Nazioa Gara (Somos nación)', la movilización --en la que habrían tomado parte 28.000 personas según fuentes municipales-- ha arrancado pasadas las 17.40 horas desde las inmediaciones de la Plaza de la Casilla para finalizar en la Plaza Zabalburu, donde el líder de la coalición soberanista, Arnaldo Otegi, ha leído un comunicado entre gritos a favor de la independencia y el regreso de los presos de ETA "a casa".

La marcha ha estado encabezada por una pancarta portada por el propio Otegi, Mertxe Aizpurua, Nerea Kortajarena, Maddalen Iriarte, Pernando Barrena, Iker Casanova, Pello Otxandiano, Ainize Gastaka, Joseba Asiron, Laura Aznal, Gorka Elejabarrieta, Nadia Nemeh y Rocío Vitero. Junto a ellos, se ha podido ver también a los líderes de Sortu y Eusko Alkartasuna, Arkaitz Rodríguez y Eba Blanco, respectivamente.

La manifestación ha arrancado entre aplausos y en la misma han tomado también parte representantes de Sinn Féin, ERC, BNG, CUP, Compromis, Mes Per Menorca, Andecha Astur, FPLP de Palestina, el Frente Polisario y KNK del Kurdistán. Entre otros, han estado presentes los senadores de Esquerra Republicana, Sara Bailac y Josep Maria Reniu, y el diputado en el Parlamento catalán Adrià Guevara.

La movilización ha llegado sobre las 18.00 horas a la Plaza Zabalburu, desde donde los participantes han cantado el 'Txoriak txori' como forma simbólica para reivindicar que "la nuestra es una nación".

En su intervención, Arnaldo Otegi ha tenido un recuerdo para los familiares de los presos de ETA, así como para la situación que se vive en Oriente Medio. En este sentido, y tras colocar un pañuelo palestino en el atril, ha denunciado "la estrategia de genocidio" del Estado de Israel y ha advertido que "no hay un derecho a la legítima defensa que mate miles de niños".

"Eso va en contra del derecho internacional, de todas las reglas. Tiene que ponerse fin al incumplimiento de todas las resoluciones de Naciones Unidas. Palestina tiene que tener sus propio Estado", ha enfatizado.

Asimismo, ha considerado que se está "viviendo un contexto histórico importante, crucial", en el que "se está jugando es el pulso que llevamos décadas planteando entre el viejo régimen del 78 y la libertad y la igualdad de los pueblos".

En este sentido, ha apuntado que se ha "abierto por segunda vez una ventana de oportunidad en el Estado". "Lo hemos hecho porque sostuvimos la primera y lo hemos hecho por responsabilidad. EH Bildu no ha jugado ni ha especulado con su posición porque, cuando los fascistas llaman a la puerta, no hay otra prioridad que pararlos, no hay trenes de alta velocidad, no hay ningún tipo de otras cosas la primera prioridad es proteger a la gente, proteger a los trabajadores, proteger a las mujeres, proteger a las naciones", ha defendido.

También ha denunciado la "ofensiva fascista" en la que "ya no falta nadie: militares, guardias civiles, policías, jueces, medios de comunicación, que se han vuelto a concentrar este sábado en Cibeles para tratar de parar lo que ya es imparable, que es la libertad de los pueblos y la igualdad de las gentes". Según ha indicado, las "decenas de miles de personas antifascistas" que se han manifestado en Bilbao les dicen que "no nos van a parar".

En este contexto, ha recordado también a los miembros de Herri Batasuna Santi Brouard y Josu Muguruza, asesinados en 1984 y 1989, y ha señalado que fueron asesinados por "los mismos que hoy tratan de oponerse a que este país camine hacia un modelo democrático". "A los que los asesinaron les volvemos a decir que aquí estamos, de pie, con los anhelos y deseos de Santi y Josu", ha añadido.

Por otro lado, ha afirmado que la legislatura "va a venir marcada por el debate sobre la plurinacionalidad y por el reconocimiento nacional de Euskal Herria, entre otros pueblos del Estado español". Un debate que, según ha puntualizado, "es el que democratiza al Estado".

"Ambición"

De este modo, ha señalado que "la siguiente etapa" pasa por abrir "con mucha calma, poco ruido y mucho trabajo, un debate que encare definitivamente los problemas nacionales en el Estado". "Y lo vamos a hacer, con tranquilidad, con ambición, con exigencia y con mucha responsabilidad", ha sostenido.

Según ha indicado, "los viejos defensores del régimen temen" este "viaje" mientras que EH Bildu ve, por contra, "una oportunidad". "Hay que tener no muchos principios pero tienen que ser sólidos. Por encima de todos los principios hay uno que siempre defenderá EH Bildu, primero la nación y luego el partido", ha añadido.

Por último, ha incidido en que ni el presente ni el futuro de Euskadi se puede entender sin EH Bildu. "EH Bildu ha venido para quedarse y llevar a este país donde se merece estar: a la libertad y la igualdad. EH Bildu es el futuro", ha remarcado.