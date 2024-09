En directo | Feijóo y sus barones hacen un frente contra Sánchez: última hora de la cumbre del PP sobre el nuevo modelo de financiación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúne a partir de las 11 de la mañana en Madrid con los once presidentes autonómicos de su partido, los presidentes de Ceuta y Melilla y el vicepresidente de Canarias. El principal asunto a tratar será el debate de la financiación autonómica, abierto en canal de nuevo a raíz del pacto fiscal entre el PSC y ERC. No será el único asunto encima de la mesa porque también pretenden hablar de inmigración. Precisamente, el choque que sus autonomías compartidas con Vox tuvieron por la acogida de menores migrantes provocó la salida de la ultraderecha de esos gobiernos autonómicos. Sigue pendiente abordar cómo será la relación con Abascal a partir de ahora. Ya después de ese encuentro con los presidentes, Feijóo encabezará un almuerzo con todos ellos y también se unirán los barones territoriales que no gobiernan.