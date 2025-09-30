Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Presupuestos

El diputado de la CHA en Sumar insta a Sánchez a convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos PGE

El diputado de Sumar Jorge Pueyo durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

El diputado de Sumar Jorge Pueyo durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Gustavo Valiente - Europa Press

EP

MADRID

El diputado de la Chunta Aragonesista (CHA) adscrito al grupo parlamentario de Sumar, Jorge Pueyo, ha afirmado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

Al respecto, ha comentado que su formación tiene "muchas prioridades" de cara a unas futuras cuentas públicas en materia de infraestructuras sobre todo y que así lo trasladará en la negociación presupuestaria con una postura "muy exigente".

"Pero si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar Presupuestos Generales debe convocar elecciones, igual que el señor (Jorge) Azcón en Aragón", ha lanzado durante una rueda de prensa en el Congreso. Así, ha argumentado que la misma postura tiene respecto al presidente de Aragón en caso de que no sea capaz de sacar cuentas públicas autonómicas el año que viene.

También ha reflexionado que la izquierda tiene que "transformar la realidad" y que "aguantar por aguantar" en el Gobierno ya no sirve de nada", dado que el objetivo tiene que ser "plantar cara a la ultraderecha" y conseguir que los intereses de Aragón se vean reflejados en los PGE.

Precisamente este lunes la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, avanzó que si no se aprueban los Presupuestos autonómicos para 2026, convocará elecciones, ya que la comunidad "no puede vivir pendiente de los cálculos políticos, de las tensiones".

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
  2. El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos
  3. Cristóbal Soria desvela su pasado oculto: 'Vendí 35.000 camisetas del Real Madrid
  4. Un especialista del motor desvela su lista negra: 'No compres estos coches
  5. Lío en 'Operación Triunfo' por la opinión de un concursante sobre las lenguas cooficiales: '¿Qué hacemos?
  6. Broncano revela lo que siempre ocurre con el Real Madrid: 'Mientras tanto, hay que disfrutar
  7. El secreto del éxito de Ferran Torres (25) y su plato favorito: 'Probaría a cocinarlo, puede que no me quede muy bueno
  8. Un abogado laboralista explica qué sucede cuando te modifican el horario de trabajo: 'Si no sabías esto, aplícatelo

El Gobierno descarta una regularización exprés de migrantes y acusa al PP de copiar el “discurso xenófobo de Vox”

El Gobierno descarta una regularización exprés de migrantes y acusa al PP de copiar el “discurso xenófobo de Vox”

Feijóo celebra el plan de Trump y Netanyahu para "parar este disparate que se está produciendo en Gaza"

Feijóo celebra el plan de Trump y Netanyahu para "parar este disparate que se está produciendo en Gaza"

El Gobierno se aferra a que los correos de la asesora de Begoña Gómez se enviaron desde su cuenta personal

El Gobierno se aferra a que los correos de la asesora de Begoña Gómez se enviaron desde su cuenta personal

Feijóo actuará contra Armengol si continúa "el bloqueo sistemático" en el Congreso de las leyes del PP impulsadas desde el Senado

Feijóo actuará contra Armengol si continúa "el bloqueo sistemático" en el Congreso de las leyes del PP impulsadas desde el Senado

El diputado de la CHA en Sumar insta a Sánchez a convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos PGE

El diputado de la CHA en Sumar insta a Sánchez a convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos PGE

La Audiencia Nacional procesa a los integrantes de la "célula afín a Irán" que atentó contra Vidal-Quadras

La Audiencia Nacional procesa a los integrantes de la "célula afín a Irán" que atentó contra Vidal-Quadras

El Gobierno destinará 2,4 millones de euros para la exhumación de cuerpos en fosas

El Gobierno destinará 2,4 millones de euros para la exhumación de cuerpos en fosas

Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias, sobre el Es Alert: "Consideré que era muy importante informar a la población"

Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias, sobre el Es Alert: "Consideré que era muy importante informar a la población"