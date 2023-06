Dimite el secretario de Organización de Podemos Canarias tras la debacle electoral

La formación morada en Canarias se va a entregar en las próximas semanas a las negociaciones con Sumar, Izquierda Unida, Sí se Puede, Drago Verdes Canarias y otras organizaciones de izquierdas para articular una posible candidatura conjunta

El hasta ahora secretario de Organización de Podemos Canarias, César Merino, ha dimitido tras la derrota electoral de la formación morada en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Merino ha expuesto que "hay que ser generosos en la victoria y valientes en la derrota", al tiempo que matiza que durante su vida ha intentado "ser coherente", por lo que ahora "no iba a ser menos", señala en su cuenta oficial de Twitter.

De todos modos, puntualiza que una derrota electoral "no" define a Podemos Canarias.

Presento mi dimisión como Secretario de Organización de @PodemosCanarias hay que ser generosos en la victoria y valientes en la derrota. He intentado ser coherente toda mi vida y esto no iba a ser menos. Una derrota electoral no nos define. #SíSePuede

