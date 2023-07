Las diferencias entre el voto en blanco y el voto nulo en las elecciones generales del 23 de julio

El voto en blanco tiene un efecto en el porcentaje total de votos válidos

Quedan muy pocos días para conocer el resultado de las elecciones generales más abiertas e imprevisibles hasta la fecha: el próximo 23 de julio, se decide el futuro de España en las urnas, y a estas alturas, muchos aún desconocen las principales diferencias entre el voto nulo y el voto en blanco.

Principalmente, el voto en blanco es válido y tiene efecto en el porcentaje total de votos válidos, mientras que el voto nulo no.

Conoce qué diferencia el voto en blanco del voto nulo

Voto en blanco

El voto en blanco es aquel en el que el elector emite su voto sin seleccionar ninguna opción o candidato específico. Es una forma de expresar el descontento o la falta de apoyo a todos los candidatos o partidos políticos que se presentan en una elección.

El voto en blanco se considera un voto válido, ya que se registra y se tiene en cuenta a la hora de calcular el porcentaje de votos obtenidos por cada candidato. Sin embargo, el voto en blanco no se asigna a ningún candidato en particular y no contribuye a determinar al ganador de la elección.

Voto nulo

Por otro lado, el voto nulo es aquel que se emite de manera incorrecta o no cumple con los requisitos legales establecidos para ser considerado válido. Esto puede incluir acciones como marcar más de una opción en la papeleta, escribir mensajes o dibujar sobre ella, o cualquier otra acción que invalide el voto según las normas electorales.

A diferencia del voto en blanco, el voto nulo no se cuenta como un voto válido y no se tiene en cuenta en el cálculo de los resultados finales de la elección. Los votos nulos se consideran votos inválidos o defectuosos y, por lo tanto, no tienen ningún impacto en la elección del candidato ganador.