Díaz advierte al PP de que "por mucho que lo intente" no va a dividir al Gobierno

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido este miércoles al PP que, "por mucho que lo intente", "no va a dividir" al Gobierno de coalición, el cual "funciona" pues aún "pensando diferente, cooperamos", ha agregado, en tanto que --según ha dicho-- se centran "en lo importante", como es la mejora del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la mejora de la política pública.

Yolanda Díaz ha participado este miércoles en la clausura del Congreso Regional de UGT Andalucía y ha garantizado que "la ambición del Gobierno es absoluta" en cuanto a la mejora de las políticas públicas y ha señalado que ella va "a seguir cuidando" a este Gobierno de coalición progresista que por primera vez existe en nuestro país.

"No tengo que demostrar nada. Ya lo he hecho a lo largo de cinco años", ha agregado, advirtiendo al PP de que "no aceptará lecciones" de ningún tipo, después de que los populares hayan llevado a la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso las diferencias entre Sumar y el PSOE sobre la tributación del salario mínimo interprofesional y le haya llegado a preguntar "si le merece la pena formar parte del Gobierno".

"Fui contundente. Claro que merece la pena formar parte del Gobierno de España, que es un gobierno que está mejorando la vida de la gente trabajadora de este país. Al Partido Popular, por mucho que les pese, hay Gobierno de coalición para rato y sí, es el Gobierno que está cambiando la vida de la gente en nuestro país. Y vamos a seguir cambiándola", ha sentenciado la también líder de Sumar.